Realschule an der Burg - Die richtige Schule für Ihr Kind?

Die Außenansicht der Realschule an der Burg in Herne.

Herne Welches ist die richtige weiterführende Schule für mein Kind? Alle Infos zu den Schulen in Herne. Hier: Die Realschule an der Burg.

Vor den Anmeldungen für die Aufnahme in die 5. Klassen im Februar machen sich Eltern und Kinder die Wahl der richtigen Schule häufig nicht leicht. Die WAZ hat deshalb allen weiterführenden Schulen in Herne und Wanne-Eickel einen besonderen Fragebogen rund um das Schulleben zugeschickt. Er soll bei der Wahl der richtigen Schule für Ihr Kind helfen. Hier sind die Antworten der Realschule an der Burg.

Name der Schule: Realschule an der Burg

Name der/des Schulleiters*in: Stefan Lindemann

Zahl der Schüler: 520

Zügigkeit in Klasse 5: 3

Unterrichtsbeginn: 8 Uhr

Motto: Lernen mit neuen Medien

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch

Schulabschlüsse, die erworben werden können:

Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife, Fachoberschulreife mit Qualifikation

Kooperationen mit anderen Schulen: -

Kooperationen mit Unternehmen oder Einrichtungen:

Ruhruniversität Bochum

Betreuungszeit/Betreuungsangebote:

Ganztagsbetreuung bis 16 Uhr

Individuelle Förderung:

Individuelle Förderung aller Regelschülerinnen und -schüler, individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf im Rahmen der Inklusion und individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im Rahmen der Integration

Gibt es einen obligatorischen oder freiwilligen Auslandsaustausch? Wenn ja, in welcher Klasse und wohin?

Zur Zeit nicht

Gibt es eine Mensa? Von wem wird das Essen geliefert?

Im Rahmen des Ganztages bieten wir ein frisch zubereitetes Essen in der Mensa an. Das Essen wird in der Schule von einem Koch zubereitet. In der Frühstückspause bieten wir im Schulkiosk frisch zubereitete Baguettes, Croissants und Wraps an.

Welche AGs werden angeboten?

Theater-AG, Fairtrade-AG, Garten-AG, Chor-AG, Mofa-AG, MangaAG, Handball- und Fußball-AG

Welche Themen finden an Ihrer Schule besondere Beachtung?

- Mathematik

- Kunst

- Technik/PC

Wie ist die Schule im ÖPNV erreichbar?

Wir sind direkt über die Bogestra und den HCR erreichbar.

Können Schüler mit dem Fahrrad kommen/ Stehen Fahrradständer zur Verfügung?

Schülerinnen und Schüler werden aus Umweltschutzgründen angehalten mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Fahrradständer sind videoüberwacht und ausreichend vorhanden.

Wie ist die Schule in Sachen Digitalisierung aufgestellt?

Wir sind eine Medienschule. In allen Jahrgangsstufen sind jeweils zwei Klassen mit Notebooks ausgestattet. Also von den insgesamt 18 Klassen sind 12 Klassen mit Notebooks ausgestattet. Die Notebooks werden in allen Unterrichten eingesetzt. Alle Klassenräume sind mit Beamer und Audioanlagen ausgestattet. Die Naturwissenschaften verfügen über Smartboards. Alle Klassenräume sind via W-LAN am Breitbandinternet angeschlossen.

Das ist uns wichtig:

Die Vorbereitung auf das Berufsleben und ökologische Nachhaltigkeit. Wir sind

„Schule der Zukunft“.

Warum sollte sich ein Schüler dazu entschließen, an Ihre Schule zu wechseln?

Wir sind eine digital hervorragend aufgestellte Ganztagsschule mit einem jungen, hochmotivierten Kollegium am Eickeler Park. Die guten Abschlussquoten bestätigen unsere pädagogische Arbeit.

Internetauftritt: www.rs-burg.herne.de

