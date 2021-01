Realschule Strünkede - Die richtige Schule für ihr Kind?

Herne Welches ist die richtige weiterführende Schule für mein Kind? Alle Infos zu den Schulen in Herne. Hier: Die Realschule Strünkede.

Vor den Anmeldungen für die Aufnahme in die 5. Klassen im Februar machen sich Eltern und Kinder die Wahl der richtigen Schule häufig nicht leicht. Die WAZ hat deshalb allen weiterführenden Schulen in Herne und Wanne-Eickel einen besonderen Fragebogen rund um das Schulleben zugeschickt. Er soll bei der Wahl der richtigen Schule für Ihr Kind helfen. Hier sind die Antworten der Realschule Strünkede.

Name der Schule: Realschule Strünkede

Name der Schulleiterin: Ulrike Vogt (stellv.)

Zahl der Schüler: Ca. 700

Zügigkeit in Klasse 5: Wir sind eine 4zügige Schule. Wegen der hohen Anmeldezahlen beantragt die Stadt Herne bei der

Bezirksregierung Arnsberg regelmäßig eine Erhöhung der

Zügigkeit.

Unterrichtsbeginn: 8 Uhr

Fremdsprachen: Englisch, Französisch

Schulabschlüsse, die erworben werden können:

Üblicherweise erwerben SuS, die die Schulform Realschule besuchen, den Abschluss FOR (Fachoberschulreife) oder FOR Q (Fachoberschulreife mit der Qualifikation, d.h. mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe).

Kooperationen mit anderen Schulen:

Wir arbeiten eng mit allen Schulen der Stadt zusammen, sei es bei den Übergängen von der Grundschule zur weiterführenden Schule, sei es bei dem Übergang in Bildungsgänge der Berufskollegs oder in die gymnasiale

Oberstufe der allgemeinbildenden Schulen.

Kooperationen mit Unternehmen oder Einrichtungen:

Caritas Herne e.V., Stadtbibliothek Herne, JO! Junge Oper gemeinnützige GmbH, Agentur für Arbeit, BerufsWahlPass für Bochum und Herne e.V., KSW Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft Mittleres Ruhrgebiet, Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen, Partnerfirmen: dm-drogerie markt /Eickhoff Maschinenfabrik GmbH, Bochum

Betreuungszeit/Betreuungsangebote:

Die Übermittagsbetreuung findet bis 16 Uhr statt. Bei den Hausaufgaben werden die SuS von in der Schule ausgebildeten Tutor*innen aus den Jahrgangstufen 9-10 unterstützt.

Individuelle Förderung:

Durchgängig durch alle Jahrgangsstufen gibt es eine Stärkenförderung in Englisch mit der bilingualen Ausbildung. Alle SuS werden in Deutsch und Mathematik von den unterrichtenden Lehrkräften zusätzlich zum regulären Fachunterricht individuell gefördert. In der Erprobungsstufe unterstützen Tutor*innen die SuS beim fachlichen und überfachlichen Lernen in den Ergänzungsstunden.

Gibt es einen obligatorischen oder freiwilligen Auslandsaustausch? Wenn ja, in welcher Klasse und wohin?

In Jahrgangstufe 9 bzw. 10 findet für die SuS, die die bilinguale Ausbildung absolvieren, eine Kursfahrt ins englischsprachige Ausland statt.

Gibt es eine Mensa? Von wem wird das Essen geliefert?

Es gibt keine Mensa, aber ein Essensangebot im Schülercafé. Das beinhaltet neben belegten Brötchen, Obst und Snacks jeden Tag wechselnd einen kleinen Imbiss.

Welche AGs werden angeboten?

Fußball AG und Ausbildung zum DFB Junior Coach, Kunst-AG, Technik-AG, Rechtskunde-AG, Ausbildung zum/ zur: Streitschlichter*in, Schulsanitäter*in, Pausenhelfer*in und Tutor*in, Bei Interesse: Spanisch-AG

Welche Themen finden an Ihrer Schule besondere Beachtung:

- Sprachen

- Technik/PC

- Sonstiges: Berufswahlorientierung

Wie ist die Schule im ÖPNV erreichbar?

Bahn: RB43, RE1, RE3, S-Bahn: S2, U-Bahn: U35, Bus: 311, 366, 390 sowie 312 (hält direkt vor der Schule)

Können Schüler mit dem Fahrrad kommen/ Stehen Fahrradständer zur Verfügung?

Selbstverständlich ist die Anfahrt mit dem Fahrrad möglich. Auf dem Schulhof gibt es überdachte Fahrradstellplätze.

Wie ist die Schule in Sachen Digitalisierung aufgestellt?

Aktuell gibt es in allen Klassen- und Fachräumen digitale Boards oder Medienwagen mit Laptop, Beamer und Dokumentenkamera. In allen Räumen gibt es einen Internetzugang. Die Infrastruktur für Wlan ist eingerichtet. Die Einbindung der Access-Points in das Schulnetzwerk erfolgt zum Jahresbeginn. Außerdem verfügt unsere Schule über einen 3D-Drucker.

Das ist uns wichtig:

Zum Lernen gehört unbedingt ein lernförderliches Klima. Das ist nur möglich, wenn alle am Schulleben beteiligten respektvoll miteinander umgehen, was SuS, Eltern und Lehrer*innen in einer gemeinsamen Schulcharta festgelegt haben. Die Realschule Strünkede gehört aus diesem Grund dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus/ Schule mit Courage“ an und gestaltet in jedem Schuljahr verschiedene Projekte zu diesem Thema. Genauso wichtig ist, dass alle am Schulleben Beteiligten (SuS, Eltern und Lehrer*innen) sich ernst genommen fühlen. Deswegen hat die Schule verschiedene Konzepte zu

Partizipation und Demokratie entwickelt. So finden mehrmals im Jahr Vollversammlungen für die SuS aller Jahrgangsstufen und für deren Eltern statt, auf denen über Neuerungen informiert, beraten und abgestimmt wird.

Warum sollte sich ein Schüler dazu entschließen, an Ihre Schule zu wechseln?

Wir sind eine Schule mit einer bunt gemischten Schülerschaft, die von einem sehr engagierten multiprofessionellen und multikulturellen Team unterrichtet und unterstützt wird. Über das fachliche Lernen hinaus begleiten wir junge Menschen ein Stück auf ihrem Lebensweg über ihren schulischen Werdegang

hinaus.

Internet: realschule-struenkede.de

Weitere Realschulen in Herne und Wanne-Eickel:

- Realschule an der Burg



- Realschule Crange



- Realschule Sodingen

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]