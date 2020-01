Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rückgang der Zahlen an stationären Blitzern

Die beiden stationären Überwachungsanlagen in Herne, die laut Stadt für einen längeren Zeitraum defekt waren, befinden sich an der Wakefieldstraße und an der Sodinger Straße. Schaut man sich die Zahlen dieser Blitzer an, fällt hier ein starker Rückgang auf.

Insgesamt wurden im letzten Jahr 28.646 Verkehrsteilnehmer an den beiden Stellen geblitzt. In den Vorjahren waren es 49.305 (2018) und 57.072 (2017). Die Einnahmen durch Bußgelder und Verwarnungen beliefen sich dort auf 625.933 Euro. Zuvor waren es 927.920 (2018) und 999.904 (2017).