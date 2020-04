Schlagerstars sorgen für Stimmung beim WAZ-Schlagerherz

Herne. Beim WAZ-Schlagerherz stehen große Schlagerstars auf der Bühne und heizen den Fans ein. Jörg Bausch und Olaf Henning sind die Stars des Abends.

„Heute wird getrunken, geküsst, geschunkelt und gefeiert“, ruft Frank Neuenfels euphorisch der Menge entgegen. Er hat gerade die Bühne in der Cranger Bayernfesthallee betreten und schlägt überrascht die Hände über seinem Kopf zusammen: „Es ist gerade mal 18 Uhr und ihr macht schon so eine Stimmung“, freut er sich und feuert die tosende Menge noch an, die gerade das sechste WAZ-Schlagerherz feiert.