An Heiligabend ist in einer Wohnung in Herne-Röhlinghausen Essen auf dem Herd angebrannt. Warum Schlimmeres verhindert werden konnte.

Schöne Bescherung: Essen brennt Heiligabend auf dem Herd an

Schöne Bescherung: In einer Röhlinghauser Wohnung an der Ottostraße ist an Heiligabend offenbar in Abwesenheit des Mieters Essen angebrannt. Ein Rauchmelder und ein aufmerksamer Hausbewohner verhinderten Schlimmeres.

Gegen 8.30 Uhr hörte der Nachbar, dass der Heimrauchmelder ausgelöst worden war. Er alarmierte umgehend die Feuerwehr. Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte Brandgeruch wahr und leiteten sofort eine Menschenrettung ein, berichtet die Leitstelle der Feuerwehr.

Die war dann aber gar nicht nötig: Der eingesetzte Atemschutztrupp traf in der Wohnung keine Person an. Ursache des Brandrauchs war auf dem Herd angebranntes Essen, das schnell mit Wasser gelöscht werden konnte.