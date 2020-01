Schon mit 16 als Kabarettist aktiv

Benjamin Eisenberg wurde 1982 in Bottrop geboren und ist seit seinem 16. Lebensjahr als Kabarettist aktiv. Sowohl in Soloprogrammen als auch mit den Partnern Ludger K oder Matthias Reuter tritt er regelmäßig in Bottrop wie auch in anderen Städten im Ruhrgebiet und am Niederrhein auf.

Er gewann mehrere regionale wie deutschlandweite Kabarettwettbewerbe und trat auch bereits beim WDR auf.