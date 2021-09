Schwarzarbeit auf Herner Wochenmarkt: Zoll nimmt Inder fest

Herne. Zollbeamte haben auf einem Herner Wochenmarkt einen 44-jährigen Mann aus Indien festgenommen. Er arbeitete dort ohne gültigen Aufenthaltstitel.

Beamte der Finanzkontrolle des Hauptzollamts Dortmund haben am Freitag, 3. September, Marktkaufleute eines Wochenmarkts in Herne kontrolliert. Dabei ging ihnen ein 44-jähriger Mann aus Indien ins Netz. Um in Deutschland einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen Drittstaatsangehörige einen entsprechenden Aufenthaltstitel. Diesen besaß der Mann nicht.

Nach Angaben des Hauptzollamtes versuchte der 44-Jährige zunächst, sich mit dem gültigen deutschen Aufenthaltstitel einer anderen Person auszuweisen. Bei der durchgeführten Identitätsfeststellung bestätigte sich jedoch der Verdacht der Beamten, dass es sich nicht um die auf dem Ausweis ausgewiesene Person handelte. Der Mann aus Indien hatte keinen gültigen Aufenthaltstitel für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in Deutschland.

Herne: Arbeitgeber des Beschuldigten drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis

Die Zollbeamten nahmen den Mann vorläufig fest. Gegen ihn wurde laut der Behörde ein Strafverfahren wegen des sowie des Ausweismissbrauchs eingeleitet. Über den weiteren Verbleib des Mannes entscheidet die zuständige Ausländerbehörde.

Den Arbeitgeber des Beschuldigten erwarten nun Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung, hieß es vom Dortmunder Hauptzollamt. Ihm droht eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. Zusätzlich ist ein Bußgeld bis zu 500.000 Euro möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel