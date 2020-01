Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schweigeminute für Hans Tilkowski

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von einem Auftritt des Gospelprojekt Ruhr , das in Herne zu Hause ist. Auch der Spielmannszug Herne-Süd trat auf: Er gab das Steigerlied zum Besten. An den Tod von Revier-Ikone und Torwart-Legende Hans Tilkowski Anfang vergangener Woche erinnerten die Besucher in einer Schweigeminute.

Beim Neujahrsempfang gibt es traditionell eine breite Auswahl an Speisen und Getränken. Auf den Tisch kamen diesmal zehn Gerichte „Kaltes Fingerfood“, darunter Polenta mit Oliventapenade, Feta-Melonen-Spießchen oder Flammkuchenschnecken, sechs Sorten „Warmes Fingerfood“, etwa Gulasch auf Spiralnudeln im Glas, Daal auf Basmatireis oder Albondigas in Tomatensoße. Zudem standen fünf Nachspeisen bereit, darunter die Klassiker Mousse auch Chocolat und Panna Cotta sowie Mini-Cheesecakes.