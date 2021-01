Silvesternacht in Herne im Vergleich zu Vorjahren ruhig

Die besondere Silvesternacht verlief in Herne im Vergleich zu den Vorjahren recht ruhig. Das sagen Stadt, Feuerwehr und Polizei.

Die Corona-Beschränkungen haben offenbar ihre Wirkung gezeigt: Der Jahreswechsel in Herne ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich ruhiger verlaufen. Das teilen Stadt, Feuerwehr und Polizei mit.

Dass der Verkauf von verboten war, machte sich bereits Silvester bemerkbar. Verfrühte Böllerei tagsüber war kaum zu hören. Auch um Mitternacht war das Abbrennen von Knallern und Raketen deutlich eingeschränkter. Offenbar hatte der ein oder andere noch Reste aus den Vorjahren im Keller, doch gegen 1 Uhr hatten die meisten ihr Pulver buchstäblich verschossen. Bei einer kleinen Rundfahrt der Herner WAZ-Redaktion durch die Stadt am Neujahrsmorgen waren kaum Überreste von Knallern und Raketen zu sehen.

Keine schriftlichen Verwarnungen oder Bußgelder

Stadt, Feuerwehr und Polizei bestätigen diesen Eindruck. Der sei zu rund 30 Einsätzen im Stadtgebiet gerufen worden, teilt die Stadt Herne mit. In den Abendstunden sei der KOD Beschwerden über Partys und Belästigungen durch Böller nachgegangen. Bei den Überprüfungen seien jedoch keine Überschreitungen der erlaubten Personenzahl oder Menschenansammlungen festgestellt worden. Schriftliche Verwarnungen oder Bußgelder seien nicht erforderlich gewesen. Zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens sei jedoch entgegen der Empfehlung zum Verzicht so viel Feuerwerk gezündet worden, dass flächendeckende Kontrollen zwischenzeitlich nicht möglich gewesen seien. Danach habe es keine weiteren Auffälligkeiten gegeben. Wie erwartet, habe es keine Hotspots gegeben, an denen sich viele Menschen versammelt hätten.

Feuerwehr: sieben Kleinbrände, sieben technische Hilfeleistungen

Die Feuerwehr Herne meldete am letzten Tag des Jahres 2020 keine besondere Einsätze. Die Bilanz: Die Feuerwehr rückte insgesamt zu sieben Kleinbränden von Papiercontainern und Mülltonnen aus. Ebenfalls sieben Einsätze wurden im Bereich der Technischen Hilfe geleistet. Dabei handelte es sich um die Notöffnung von Türen, da Personen in einer Wohnung vermutet wurden sowie eingeschlossene Personen in einem Aufzug und die Beseitigung einer Ölspur.

Im Rettungsdienst wurden 71 Einsätze durchgeführt, davon 25 Krankentransporte und 46 Rettungsdiensteinsätze (18 unter Beteiligung eines Notarztes). Nur in einem Fall war eine Handverletzung durch Feuerwerkskörper zu beklagen. Ein 17 jähriger, der beim Überklettern eines Zaunes an der Eiselenstraße hängen blieb, verletzte sich schwer.

Polizei: Acht Einsätze wegen illegalen Feuerwerks

Auch die Polizei meldet einen verhältnismäßig ruhigen Jahreswechsel. Es habe 289 Einsätze mit Silvesterbezug gegeben, wobei sich diese Zahl auf alle drei Städte (Herne, Bochum, Witten) des Polizeipräsidiums bezieht.

So kam es zu neun Körperverletzungsdelikten und einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Sechs Personen wurden wegen unterschiedlicher Delikte vorübergehend dem Polizeigewahrsam zugeführt. In acht Fällen schritten die Beamten wegen illegalen Feuerwerks ein, 16 Einsätze fuhren sie wegen Sachbeschädigung. Die Polizisten schrieben 29 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung, in zwei Fällen lösten sie größere Personengruppen in der Öffentlichkeit auf.