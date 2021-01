Sauberkeit SPD in Herne-Mitte hakt beim Thema Taubenkot am Bahnhof nach

Herne. Das Pflaster unter der Herner Bahnhofsbrücke ist ständig durch Taubenkot verschmutzt. Die SPD in Herne-Mitte dringt auf Maßnahmen.

Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Herne-Mitte hakt beim Thema "Taubennetze" nach. Schon im Juni des vergangenen Jahres war ein Prüfauftrag an die Verwaltung ergangen. Damals hatten SPD und CDU gemeinsam um "Beseitigung und Verhinderung der Verkotung an der Unterführung Bahnhofstraße durch Anbringung von Netzen und Taubenabwehrdrähten" gebeten.

Mindestens ein Unfall dokumentiert

Das Ärgernis ist lange bekannt: Das Pflaster der Bahnhofsunterführung ist permanent durch Taubenkot verdreckt. Karl-Josef Schleußner, SPD-Bezirksverordneter in Herne-Mitte, erinnert daran, dass mindestens ein Unfall dokumentiert sei. Ein älterer Mann war auf dem Taubenkot ausgerutscht. Aktueller Anlass seiner Nachfrage: Mit Bezug der Neuen Höfe (ehemals Karstadt) reisten voraussichtlich viele Personen zur mit der Bahn an. "Diese müssten dann den verdreckten Bereich unterhalb der Bahnhofsbrücke passieren, was dem Ansehen unserer Stadt sicherlich nicht dienlich wäre", so Schleußner.

Die Stadt war im Juni gebeten worden zu prüfen, ob ein Netz mit Karabinerhaken befestigt werden könnte, um es zur Inspektion der Brücke problemlos abnehmen und wieder anbringen zu können, wie die Bahn es verlangt. Ebenso wurde angeregt, die Arbeiten durch die Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft (GBH) ausführen zu lassen.

Nach einem halben Jahr erwartet die SPD jetzt in der Sitzung der Bezirksvertretung am 18. Februar eine Antwort. ei

