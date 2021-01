SPD: Marien Hospital soll Parkraum für Mitarbeiter freigeben

Herne. Wegen der angespannten Parksituation in Herne-Süd fordern SPD-Politiker die Elisabeth-Gruppe auf, Mitarbeitern entgegen zu kommen

Die St. Elisabeth-Gruppe soll während des Lockdowns die freien Parkplätze am Herner Marien Hospital ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das regen die SPD-Stadtverordneten Theres Boneberger und Kai Gera angesichts der Parkprobleme im Herner Süden an.

Hintergrund: Anfang des Jahres ist das rund um das Marien Hospital und auf dem Parkplatz des Südpool gestartet. Für eine Übergangszeit sollen zunächst nur „Erinnerungszettel“ verteilt werden, wenn kein Parkticket gelöst wurde. Danach werden Falschparker zur Kasse gebeten.

SPD fürchtet Zunahme des Suchverkehrs

Dieses werde dazu führen, dass der Suchverkehr nach kostenlosen Parkplätzen

weiter zunehme, sagen die Stadtverordneten. Zu den Parkplatzsuchenden in diesem Bereich gehörten auch die Beschäftigten des Marien Hospitals. "Dieses ist besonders ärgerlich, weil im aktuellen Lockdown unmittelbar vor dem Krankenhaus zahlreiche freie Parkplätze vorhanden sind", so die SPD-Politiker. Diese würden den Mitarbeitenden der Elisabeth-Gruppe jedoch nicht zur Verfügung gestellt.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

„Wir appellieren an die Geschäftsführung der Elisabeth-Gruppe, diese Entscheidung noch einmal zu überdenken. Zumindest in der aktuellen Situation, wo nur vereinzelte Besucher den Parkplatz nutzen, sollten die freien Kapazitäten für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestellt werden“, so die Stadtverordneten Theres Boneberger und Kai Gera. „Wir werden hier auch das Gespräch mit der Elisabeth-Gruppe suchen.“ Und Patrick Steinbach, bei der SPD zuständig für Arbeitnehmerfragen, ergänzt: „Ich sehe hier die Elisabeth-Gruppe als Arbeitgeber gegenüber ihren Beschäftigten in der Pflicht“.

Krankenhaus bekommt neues Parkraumkonzept

Die Nutzung der meisten Parkplätze am Marien Hospital Herne sei nicht auf bestimmte Personengruppen beschränkt, sagt dazu Simone Lauer als Mitglied der Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe, so dass "jeder, der möchte, dort zu den gleichen Konditionen parken kann". Momentan werde das Parkraumkonzept des Marien Hospital Herne umstrukturiert, so dass demnächst Mitarbeitende in verschiedenen Bereichen vergünstigt parken könnten. Simone Lauer: "Die Parkplätze stehen auch während der Zeit des Lockdowns nicht leer und werden zu verschiedenen Uhrzeiten unterschiedlich stark frequentiert. Daher ist auch ein Parkraumbewirtschaftungskonzept notwendig." Insgesamt gibt es nach Angaben der Gruppe 281 Parkplätze am Marien Hospital Herne, die von Besuchern und Mitarbeitern benutzt werden könnten.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.