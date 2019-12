SPD: Wichtiger Baustein

SPD-Fraktions-Chef Udo Sobieski freut sich über die neue Linie 391. Insbesondere auch die Nutzer der Linien 368 und 390 profitierten davon. Gerade auf dieser wichtigen Strecke sei „das zusätzliche Angebot ein absoluter Gewinn für die ÖPNV-Benutzer und für die, die es noch werden möchten“.

Mit dieser Verbesserung werde nun auch der Campus der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung an der Görresstraße an den Wanner Hauptbahnhof angebunden. Sobieskis Fazit: Die neue Linie sei „ein wichtiger Baustein zur Attraktivierung des ÖPNV in unserer Stadt“.