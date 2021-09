Der Spielplatz an der Martinistraße in Herne-Wanne wurde umgestaltet. Das Motto war „Ritter“.

Kinder und Jugendliche Spielplatz in Wanne-Süd erneuert: So sieht das Ergebnis aus

Herne. Der Spielplatz an der Martinistraße in Herne-Wanne ist neu gestaltet worden – nach den Wünschen von Kindern. Was sich verändert hat.

Der Spielplatz an der Martinistraße in Wanne-Süd erstrahlt in neuem Glanz. Mit Mitteln des Projekts „Soziale Stadt Wanne-Süd“ ist er nach den Wünschen von Kindern umgestaltet worden. Von nun an begleitet sie das Thema Ritter beim Spielen und Toben.

„Es ist gut, dass wir ein Stadterneuerungsprojekt in Wanne-Süd haben und dass wir bei der Gestaltung des Spielplatzes die Meinung von Kindern miteinbezogen haben“, sagte bei der Eröffnung der neuen Spielstätte am Dienstag, 7. September.

Herner Stadtplanungsdezernent: Planung des Spielorts war nicht einfach

Auch Achim Wixforth, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Stadtplanung, bezeichnete die Kinderbeteiligung als einen „wichtigen Baustein bei der Gestaltung von Spielplätzen“. Bei der Planung wurden die Wünsche von Kita- und Schulkindern berücksichtigt.

Die Planung des Spielorts sei aufgrund der schlauchartigen Form des Grundstücks nicht ganz einfach gewesen, erklärte Wixforth. Trotzdem habe der Terminplan gut eingehalten werden können. „Bei dem Spielplatz handelt es sich um ein Unikat: Alle Spielgerüste sind Maßanfertigungen“, so Wixforth weiter.

Umbau kostete 200.000 Euro – Hernes OB Dudda: „Das ist gut angelegtes Geld“

Die Grundstücksform soll eine räumliche Trennung jüngerer und älterer Kinder ermöglichen. Während der vordere Bereich Spielvergnügen für kleinere Kinder biete, könnten sich ältere Kinder und Jugendliche verstärkt im hinteren Teil des Spielplatzes treffen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Im Zuge der Umgestaltung wurde außerdem die Einsehbarkeit des Spielplatzes verbessert und die Eingangssituation barrierefrei gestaltet. 200.000 Euro hat der Umbau gekostet. „Das ist gut angelegtes Geld für die Stadt“, so OB Dudda.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel