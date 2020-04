Stadt Herne weist auf erhöhte Waldbrandgefahr hin

Waldbrandgefahr herrscht auch in Herne (Symbolbild).

Herne. Im Wald sollte weder geraucht noch gegrillt werden. Auch liegen gelassenes Glas kann einen Brand entfachen. Was die Stadt zur Brandvermeidung rät.

Der vom Deutschen Wetterdienst erstellte Waldbrandgefahrenindex weist auch für Herne in den nächsten Tagen einen hohen Wert auf. Die Stadtverwaltung appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger, durch umsichtiges Verhalten und besondere Aufmerksamkeit dazu beizutragen, dass es in den Herner Wäldern nicht zu Waldbränden kommt.

Auspuff könnte Gras entzünden

Folgende Verhaltensregeln sollten eingehalten werden: Das gesetzliche Rauch- und Grillverbot im Wald nach dem Landesforstgesetz vom 1. März bis 31. Oktober sei dringend zu beachten. Da Glasrückstände einen Brennglaseffekt auslösen könnten, sollte jeder durch Mitnehmen seines Glases dazu beitragen, dass Brände verhindert werden. Kraftfahrzeuge sollten nicht auf Grünflächen abgestellt werden, die an Wald angrenzten, denn der heiße Auspuff könne das Gras entzünden. Waldwege seien als Rettungswege frei zu halten.

Wer einen Waldbrand bemerkt, sollte sofort die Feuerwehr unter 112 rufen. Aufgrund des derzeitigen Gefahrenpotenzials hat sich auch die Gysenberg GmbH dazu entschlossen, das Grillen im Revierpark zu verbieten. Dieses Verbot gilt auch für Wasserpfeifen, da diese mit Glutnestern betrieben werden.