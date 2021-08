Stadtbibliothek Herne empfiehlt spannende Fantasy-Geschichte

Jasmin Wöltering von der Stadtbibliothek Herne empfiehlt den Fantasy-Roman „Blood and Ash“.

Herne. Zweimal im Monat empfehlen Buchhändler und Bibliothekare aus Herne ein Buch. Heute: Jasmin Wöltering von der Stadtbibliothek. Das ist ihr Tipp.

Penellaphe – auch Poppy genannt – ist die Auserwählte und dazu bestimmt, das Königreich nach ihrem 19. Lebensjahr zu retten. Doch bis dahin lebt sie ein einsames und tristes Leben. Niemand darf sie ansehen oder mit ihr reden. All das ändert sich jedoch, als ihr ein neuer Leibwächter zugeteilt wird.

Heldin fühlt sich zerrissen zwischen Pflichtgefühl und Freiheit

Hawke sieht über die strengen Regeln hinweg, bringt sie zum Lachen und zeigt ihr, was für ein Leben sie haben könnte. Poppy fühlt sich zerrissen zwischen ihrem Pflichtgefühl und dem größer werdenden Drang nach Freiheit. Als sich jedoch die Angriffe der Ungeheuer im gesamten Königreich häufen und auch das Volk rebelliert, muss Poppy handeln. Früher als erwartet wird sie in die Hauptstadt geschickt, um zu den Göttern aufzusteigen. Immer an ihrer Seite: Hawke und die näher rückenden Ungeheuer.

Stadtbibliothek Herne findet: In dem Roman steckt viel Gefühl

Die Autorin hat bereits viele Bücher geschrieben, „Blood and Ash“ ist jedoch ihr erstes High-Fantasy-Buch. Es ist ihr gelungen! Neben den verschiedenen Kreaturen finden sich in der Geschichte eine starke Heldin, viele Wendungen und viel Gefühl. Da kann man es kaum erwarten, bis der zweite Teil der Reihe erscheint!

Jennifer L. Armentrout: Blood and Ash - Liebe kennt keine Grenzen. Heyne, 16,99 Euro, in der Stadtbibliothek entleihbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel