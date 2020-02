Steuerhinterziehung soll verhindert werden

Mit der Bon-Pflicht, die im Januar in Kraft getreten ist, soll Steuerhinterziehung verhindert werden. So sollen Händler und Gastronomen nicht mehr in der Lage sein, die vom Kunden kassierte Umsatzsteuer zu behalten und nicht an den Staat weiterzugeben.

Jedes Jahr würde den Finanzämtern dadurch geschätzt zehn Milliarden Euro entgehen. „Dafür werden Kassen manipuliert, Umsätze nicht richtig verbucht oder später wieder ausgebucht. Das kann sich unser Land nicht gefallen lassen“, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Ende letzten Jahres.