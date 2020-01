Suppen in Pfand-Weckgläsern

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Suppen in Pfand-Weckgläsern

Die Kornmühle bietet zum Mittagessen verschiedene Suppen an. Diese können von den Kunden in Weckgläsern mitgenommen werden, für die sie 1,50 Euro Pfand bezahlen. Anschließend können die Gläser wieder zurück in den Laden gebracht werden. Jeden Tag gibt es mindestens eine vegane Suppe.

Seit 2007 hat die Kornmühle nun ihren Platz an der Viktor-Reuter-Straße 13 in der Nähe der Herner Innenstadt. Seit zwei Jahren unterstützt Katja Kern Ingeborg Köhne als Geschäftsführerin.

„Insgesamt gibt es die Kornmühle nun schon seit knapp 40 Jahren“, berichtet Ingeborg Köhne.