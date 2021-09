Das Musik-Trio Tough Tenor spielt in der Herner Musikschule Hits der US-amerikanischen Swing-Legende Count Basie.

Konzert Swing-Band Tough Tenor kommt in die Herner Musikschule

Die Swing-Band Tough Tenor gastiert mit Songs von Count Basie in der Herner Musikschule. WAZ-Leser können zweimal zwei Freikarten gewinnen.

Das Musik-Trio Tough Tenor kommt am kommenden Freitag, 17. September, in die (Gräffstraße 43). Ab 20 Uhr geht es los. Für den Besuch der Veranstaltung ist ein 2G-Nachweis (geimpft oder genesen) nötig.

Tough Tenor, bestehend aus dem Saxofonisten Christoph Grab, dem Organisten Marcel Thomi und dem Schlagzeuger Elmar Frey, verspricht „Big-Band-Musik im Taschenformat“. Die Künstler interpretieren Count Basie und seine Zeitgenossen der Unter anderem spielen sie Songs wie „Basie Straight Ahead“, „The Cute“ und „Ya Gotta Try Harder“, heißt es in einer Ankündigung. Als Gast ist Axel Fischbacher an der Gitarre mit dabei.

Leser der WAZ-Herne können Freikarten gewinnen

Zwei Leserinnen oder Leser der WAZ haben die Möglichkeit, jeweils zwei Freikarten für das Konzert zu bekommen. Dafür muss man einfach eine E-Mail an musikschule@herne.de mit dem Stichwort „Tenor“ und der Angabe des Namens und Vornamens des Absenders bzw. der Absenderin senden. Die zuerst eingehenden E-Mails würden bedacht und die Gewinner per Mail benachrichtigt.

