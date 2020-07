Tag des offenen Denkmals in Herne findet digital statt

Rundgang per Tablet: Der Tag des offenen Denkmals findet am 13. September digital statt.

Herne. Wegen Corona fällt der Tag des offenen Denkmals in seiner gewohnten Form aus. Dafür unterstützt die Stiftung für Denkmalschutz Digitalformate.

Deutschlands größtes Kulturevent für die Denkmalpflege findet erstmals in seiner Geschichte digital statt. Während am Tag des offenen Denkmals normalerweise historisch bedeutsame Gebäude für Besucher ihre Türen öffnen, sind dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie am 13. September virtuelle Rundgänge geplant. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) bietet den Veranstaltern dafür Technik-Support an. Im vergangenen Jahr hatten sich in Herne neben Schloss Strünkede und den Flottmann-Hallen auch drei Kirchen und eine private Villa an der Denkmaltag beteiligt.

Deutsche Stiftung Denkmalschutz hilft bei der Produktion

Als bundesweite Koordinatorin unterstützt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) alle Veranstalter ab sofort bei der Produktion digitaler Formate zur Teilnahme. Eine Technik-Hotline für technische Fragen, Online-Kurse und praktische Handreichungen gehören zu den kostenfreien Serviceleistungen. Digital-Experten beantworten Fragen zu Video-, Audio- oder Fotoproduktionen für den Tag des offenen Denkmals. Sie stehen auch zur Handhabe von Social Media-Kanälen beratend zur Seite.

Ein interaktives Angebot bilden vier Online-Kurse zu Planung, Umsetzung und Nachbereitung von Video-, Audio- und Fotoproduktionen. Neben der Technik stehen Fragen rund um Datenschutz, Bildrechte und Gema im Mittelpunkt. Als Online-Konferenz ist die Teilnahme mit einem PC, einem Tablet oder einem Smartphone möglich. Der erste Kurs startet am 9. Juli, Anmeldungen sind über www.tag-des-offenen-denkmals.de/online-kurse möglich.

Bewerbung ab sofort möglich

Veranstalter können sich mit ihrem digitalen Denkmalformat ab Mitte Juli bis zum 22. August unter www.tag-des-offenen-denkmals.de bewerben. Aus allen Einsendungen wählt die DSD Formate aus, die Teil der Aktionsseite am 13. September der DSD werden. Gesucht werden Formate, die Denkmale besonders kreativ in Szene setzen oder Einblicke in sonst verborgene Innenräume geben.

>>> Ab sofort können sich Denkmaleigentümer, städtische Institutionen oder Vereine montags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr bei technischen Fragen an die Technik-Hotline der DSD wenden: 0228 9091-477.