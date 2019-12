Tempo 30 an Deponie: Vogt (SPD) schreibt Verkehrsminister an

Alexander Vogt (2.v.li.) - hier bei einer Veranstaltung seiner Partei zum Thema Zentraldeponie u.a. mit Heinz-Peter Jäkel von der Bürgerinitiative Uns stinkt’s (li.) - fordert in einem Brief an den NRW-Verkehrsminister Tempo 30 für die Straße an der umstrittenen Mülldeponie.