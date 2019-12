Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tickets & Termine

Am Donnerstag, 30. Januar, um 20 Uhr hat „Das Schweigen der Frösche“ an der Wilhelmstraße 26 in Wanne-Eickel Premiere.

Weitere Vorstellungen: Freitag, 31. Januar, und Samstag, 1. Februar, 20 Uhr; Sonntag, 2. Februar, 17 Uhr; 14. / 15. Februar, 20 Uhr; 16. Februar, 17 Uhr; 18., 21., 22. Februar, 20 Uhr; 23. Februar, 17 Uhr.

Tickets für 18,90 Euro bis 44,90 Euro auf www.mondpalast.com.