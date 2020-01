Treffpunkt Eickel startet mit Neuem und Bewährtem ins Jahr

Gesundheit, Bewegung und Entspannung werden auch in diesem Jahr im Treffpunkt Eickel groß geschrieben. Mit einer Mischung aus Bewährtem und Neuem startet das Familienbildungswerk an der Reichsstraße ins erste Halbjahr 2020. Dabei kommen auch Kreativität und Angebote für Familien nicht zu kurz. Als Leiterin des Familienbildungswerks stellt Doris Brück einige Kurse und Einzelveranstaltungen vor.

Eltern und Kinder

Die beliebten Eltern-Kind-Spielgruppen finden an drei Tagen vormittags und an zwei Tagen nachmittags statt. „So lange noch Plätze frei sind, können noch Eltern einsteigen“, erklärt Doris Brück. Die betreuten Spielgruppen richten sich in der Regel an Eltern mit Kindern ab dem ersten Lebensjahr. Für Eltern und Großeltern von Säuglingen beginnt am 10. Februar wieder das kostenlose Programm „Eltern-Start NRW“: Anregungen und Tipps für den Alltag mit Baby gibt es montags ab 9.30 Uhr.

Wer daran denkt, vorübergehend ein Kleinkind aufzunehmen, bekommt am 30. Januar, 19 Uhr, erste Informationen: „Zeit schenken – Bereitschaftspflegefamilie werden“ ist der Infoabend überschrieben. Eine Sozialpädagogin und eine Pflegemutter berichten. Wie sie „Halt und Bindung“ geben können durch Grenzen und Regeln, erfahren Eltern am Dienstag, 4. Februar, 17 Uhr.

Doris Brück, Leiterin des Familienbildungswerks des Treffpunkts Eickel, an ihrem Arbeitsplatz. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Entspannung und Bewegung

Eine „Meditation der Bewegung“ können Teilnehmende am Dienstag, 21. Januar, 20 Uhr, kennen lernen: Kundalini umfasst Schütteln, freies Tanzen und Bewegen, Sitzen und Liegen, teilweise von Musik und Klängen begleitet. „Stress bewältigen durch Achtsamkeit“ ist ein Acht-Wochen-Kurs überschrieben, dem sich Interessierte noch anschließen können. Start ist am Montag, 20. Januar, 19 Uhr. Die Krankenkassen bezuschussen diesen Kurs.

Eine Alternative zum Zumba vermittelt der Kurs „Latino Mix“. An fünf Abenden werden Grundschritte und kleine Choreografien erarbeitet (ab 27. April, 18 Uhr). Auf neues Terrain begibt sich der Kurs „Bewegung, Entspannung und Yoga für Männer“. „Die Kursleiterin hat damit in anderen Städten gute Erfahrungen gemacht“, weiß Doris Brück. Ab 30. April, 18 Uhr, nun auch in Herne. Zusätzlich zu den stets gefragten Yoga-Kursen gibt es eine Kombination aus Pilates, Yoga und Entspannung, neuerdings auch dienstags vormittags.

Lokales Wollfest an zwei Tagen Auf viel Resonanz stieß in den vergangenen Jahren das „Wollfest zu den Eisheiligen“. Deshalb findet der Kunst- und Handwerkermarkt rund um Wolle und Wollprodukte dieses Jahr an zwei Tagen statt: Samstag und Sonntag, 9. und 10. Mai, 10 bis 17 Uhr. Die Besucherinnen sind auch zu Mitmachaktionen eingeladen.

Kreativität

An das intuitive Malen führt den Kurs „Vedic Art“ heran, der sich auf die indische Veda-Philosophie bezieht. Ein Wochenende lang (24. bis 26. Januar) können die Teilnehmer auch ohne Vorkenntnisse mit Farben, Formen und Materialien experimentieren und sich dabei „auf eine innere Reise zu sich selbst begeben“, wie es in der Ankündigung heißt.

Im Zeichen der Nachhaltigkeit steht ein Nähkurs, der am 6. Februar, 18.30 Uhr, beginnt. Unter dem Motto „Plastiktüten adé“ werden Stofftaschen genäht, was auch Nähanfängerinnen schon gelingen soll.

Gesundheit

Wie mit „Aromapflege“ alten und kranken Menschen Gutes getan werden kann, ist am 26. März bei einem Workshop ab 16.15 Uhr zu erfahren. Dabei kommen vor allem ätherische Öle zum Einsatz.

Bildungsurlaub

Im März und im Mai bietet der Treffpunkt Eickel jeweils drei Tage Bildungsurlaub an. „Konstruktive Gespräche – klare Entscheidungen“ sind das Thema. Doris Brück ist eine der Dozentinnen. Ein weiteres dreitägiges Bildungsurlaubsangebot steht im März unter dem Titel „Herausforderungen meistern – Überforderungen erkennen“.

Das aktuelle Programmheft mit dem kompletten Programm liegt im Treffpunkt Eickel an der Reichsstraße 66 und an den bekannten Stellen aus. Kontakt: 02325 36707und www.treffpunkt-eickel.de.