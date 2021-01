Umfrage: Herner wollen ihr altes Leben zurück haben

Herne. Endlich zurück ins alte Leben, danach sehnen sich Herner. Freunde treffen, reisen, das sind Wünsche für 2021. Und persönliches Glück.

Was wünschen sich die Herner fürs neue Jahr? Welche Ziele haben sie sich gesetzt und was wollen sie ändern? Wir haben nachgefragt.

Wiebke Hahn (31)

Wiebke Hahn Foto: Klaus Pollkläsener/FFS

„Ich freue mich darauf, irgendwann im neuen Jahr möglichst wieder Familie und Freunde ohne treffen zu können. Bis dahin wünsche ich mir natürlich, dass alle meine Lieben und auch ich selbst gesund bleiben. Aktuell umtreibt mich vor allem die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen. Wenn ich ans neue Jahr denke, möchte ich einfach mein altes Leben möglichst bald wieder zurück haben.“

Jolanta Korczak (62)

Jolanta Korczak Foto: Klaus Pollkläsener/FFS

„Am 28. November ist mein Mann verstorben, ich bin in Trauer und fühle mich zurzeit einfach nur leer. Für 2021 wünsche ich mir daher einfach nur ein besseres Jahr als 2020 und viel Ruhe. Ich hoffe, dass meine Kinder und ich gesund bleiben und dass mit der Impfung bald wieder ein normales Leben möglich sein wird. Es ist für uns alle eine schwierige Zeit, und da kommen wir nur mit Disziplin und Verständnis für die Bestimmungen durch.“

Bernhard Schnidder (86)

Bernhard Schnidder Foto: Klaus Pollkläsener/FFS

„Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist, gesund zu leben und gesund zu bleiben. Ich möchte im Rhythmus leben und wünsche mir, irgendwann wieder Familienmitglieder und Freunde mehr zu sehen. Eigentlich singe ich einmal die Woche im Herner Männerchor, ich freue mich auf unsere Konzerte und ganz besonders auf die Geselligkeit, das fehlt mir."

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Uwe Odermann (74)

Uwe Odermann Foto: Klaus Pollkläsener/FFS

„Ich erhoffe mir für 2021, dass bald keine Maskenpflicht mehr nötig ist. Ansonsten habe ich keine richtigen Vorsätze, denn ich rauche nicht und treibe Sport und ich arbeite nur noch wenig. Mir fehlt aktuell einfach die Freiheit, dass man überall hingehen kann. Ich freue mich darauf, wieder mit meiner Frau Ulrike italienisch essen zu gehen oder sie in das Wildrose auszuführen. Wir waren dieses Jahr viermal in Urlaub, da hatten wir mit der zeitlichen Planung Glück. Auch 2021 möchten wir verreisen, innerhalb Deutschlands und auch nach Spanien – wir hoffen, dass sich bis dahin alles wieder normalisiert.“

Maximilian Moller (31)

Maximilian Moller Foto: Klaus Pollkläsener/FFS

„Seit sechs Jahren rauche ich bis zu eine Schachtel am Tag und würde das gerne im neuen Jahr reduzieren. Es ist aber sehr schwierig für mich, denn auf der Arbeit machen wir immer zusammen Zigarettenpausen, das würde mir fehlen. Beruflich möchte ich mehr Praxiserfahrung sammeln, weil ich irgendwann meinen Zahntechniker-Meister machen möchte. Und mir fehlt der Sport: Ich freue mich darauf, hoffentlich bald wieder Fußball bei Fortuna Herne zu spielen. Seit diesem Jahr bin ich mit meiner Freundin Lepa zusammen und sehr glücklich. Im neuen Jahr möchte ich mit ihr wieder auf Partys gehen können.“

Günter Brobelny (75)

Günter Brobelny Foto: Klaus Pollkläsener/FFS

„Ich habe mir, vorgenommen mit dem Rauchen aufzuhören. Seit etwa acht Jahren rauche ich bis zu eine Schachtel täglich. Ich werde es ohne Hilfsmittel angehen, es muss einfach im Kopf klick machen, glaube ich! Auch für meine Freizeit habe ich mir etwas vorgenommen: Ich möchte gerne mehr Golf spielen und mein Handicap von 35 weiter verbessern. Abgesehen davon möchte ich gerne mehr jagen gehen, möglichst alle 14 Tage an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Ich jage Niederwild im Kreis Höxter und zwar alleine. Ich habe noch keine Reisen fürs 2021 gebucht, da alles so ungewiss ist, aber ich würde mich freuen, mit meiner Frau Barbara einen Urlaub in Südtirol zu machen oder eine Kreuzfahrt auf einem kleineren Schiff.“

Martina Huber (60)

Martina Huber Foto: Klaus Pollkläsener/FFS

„Mir ist egal, ob ich fünf Kilogramm mehr oder weniger wiege, ich habe auch keine speziellen Vorsätze fürs neue Jahr, vielmehr habe ich für jeden einzelnen Tag des Jahres Vorsätze: Ich bemühe mich tagtäglich, freundlich und geduldig zu sein - mit anderen, aber auch mit mir selbst. Das gelingt mir auch bei mir selbst mittlerweile gut, das ist einfach mit den Jahren gekommen. Mir ist es auch wichtig, anderen Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Ich kümmere mich auch privat um die älteren Mitglieder bei unserer Gewerkschaft. Denen geht es schlecht, weil sie so isoliert und einsam sind. Das geht soweit, dass sie sich Kontakt wünschen, auch wenn sie sich dann mit Corona anstecken könnten! Ich bin dankbar, dass es mir gut geht und möchte deshalb einfach etwas zurückgeben.“

Andreas Hacke (49)

Foto: Klaus Pollkläsener/FFS

„Ich habe vier Vorsätze fürs neue Jahr: Meine Wohnung auf Vordermann bringen, Sperrmüll bestellen und dann meine neue Küche aufbauen. Zurzeit arbeite ich in einem Mini-Job, möchte aber gerne im neuen Jahr einen neuen Job als Verpacker finden. Ich habe außerdem 40 Kilogramm abgenommen und möchte mein Gewicht auch im neuen Jahr weitestgehend halten. Am wichtigsten ist mir aber mein letzter Vorsatz: Seit ich vor etwa zehn Jahren betrogen wurde, bin ich alleinstehend, im neuen Jahr möchte ich meine bessere Hälfte finden. Dafür halte ich Ausschau und spreche auch Frauen an, die mir gefallen. Und ich achte nun darauf, ordentlich gekleidet zu sein.“

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.