In die Kita an der Florastraße 22 ist am Wochenende eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Herne. Unbekannte haben am Wochenende Geld und einen CD-Player aus einer Kita in Wanne-Eickel gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte stehlen Geld und CD-Player aus Wanner Kita

Aus einem Gruppenraum eines Kindergartens in Wanne-Eickel haben Unbekannte am Wochenende Geld und einen CD-Player gestohlen. Laut Polizei sind die Täter zwischen Freitag, 22. November, 19 Uhr und Montag, 25. November, 6.50 Uhr in die städtische Kita an der Florastraße 22 eingebrochen. Dazu hebelten sie eine Zugangstür auf der Gebäuderückseite auf und durchsuchten anschließend den Kindergarten. Aus einem Gruppenraum entwendeten die Täter Bargeld sowie einen CD-Spieler und flüchteten, teilt die Polizei nun mit.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich an das Herner Kriminalkommissariat zu wenden unter 0234 909-8505 oder außerhalb der Geschäftszeit an die Bochumer Kriminalwache unter der Durchwahl -4441.