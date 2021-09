Unfall mit Pedelec: Hernerin erleidet leichte Verletzungen

Herne. Mit ihrem Pedelec ist eine Hernerin (29) in die Straßenbahnschienen geraten und gestürzt. Sie musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Bei einem Unfall mit ihrem Pedelec hat sich eine 29-jährige Hernerin am Sonntagabend, 5. September, leichte Verletzungen zugezogen. Andere Verkehrsteilnehmerinnen oder -teilnehmer waren nach Angaben der Polizei nicht beteiligt.

Hernerin wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht

Wie die Polizei mitteilt, war die Hernerin gegen 19.10 Uhr auf dem Radweg der Richard-Wagner-Straße in Richtung Rainerstraße unterwegs. Am Ende der Straße bog sie nach links auf die Rainerstraße ab. Dabei und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein , wo sie ambulant behandelt wurde.

