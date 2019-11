Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verbraucherschützer mahnen zur Vorsicht

Die Verbraucherzentrale warnt bei den Online-Rabatten vor dubiosen Händlern, die in der Vergangenheit mehrfach durch Fake-Angebote aufgefallen seien und bei denen der Kunde aufgefordert werde, per Vorkasse zu bezahlen. Dringender Hinweis: Man sollte vorzugsweise per Rechnung oder Lastschrift bezahlen.

Vorsicht sollte der Kunde auch bei der Höhe der Rabatte walten lassen. Denn die Angaben basieren, so Fachleute, auf einem Vergleich mit den UVP, den unverbindlichen Preisempfehlungen. Hierbei handele es sich aber meist um „Mondpreise“. 50 Prozent Rabatt seien dann in Wirklichkeit gerade mal 20 Prozent, erläutern die Experten.

Ferner sollte man sich auch beim Kauf nicht unter Druck setzen lassen. Im Internet seien ablaufende Balken, die angeblich kleiner werdende Lagerbestände anzeigen, eigentlich nur ein Marketinginstrument.