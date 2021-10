Blaulicht Versuchtes Tötungsdelikt in Herne: 25-Jähriger festgenommen

Herne. Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Herne-Sodingen hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

In Herne-Sodingen hat es am Samstagabend, 16. Oktober, ein versuchtes Tötungsdelikt gegeben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Bochum in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, ein 25-jähriger Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen.

Die schildert den Tatablauf wie folgt: Gegen 23 Uhr trafen sich ein 23-Jähriger aus Ober-Ramstadt (Hessen) und ein 25-Jähriger aus Herne an der Saarstraße. Als es zwischen den beiden zum Streit kam, zog der Herner unvermittelt ein Messer und stach auf den 23-Jährigen ein.

Tatverdächtiger Herner muss in Untersuchungshaft

Das Opfer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde. Polizeibeamte nahmen den dringend tatverdächtigen Herner vorläufig fest. Nach jetzigem Stand ist eine Beziehungstat laut Polizei nicht auszuschließen.

Auf Antrag von Staatsanwalt Dietrich Streßig wurde der polizeibekannte Tatverdächtige am Montag, 18. Oktober, der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Sie ordnete Untersuchungshaft an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel