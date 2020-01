20 verschiedene Fremdsprachen bietet die Volkshochschule in Herne in diesem Jahr an.

Herne. 16 Fremdsprachen bietet die VHS in Herne in diesem Jahr an. Eine Broschüre von 13 Volkshochschulen aus der Region informiert über das Programm.

VHS Herne bietet im neuen Jahr 16 Fremdsprachen an

Die Herner Volkshochschule ist in der Region der größte Anbieter von Sprachkursen. Das zeigt die neue Broschüre, in der sich Herne mit zwölf weiteren Volkshochschulen präsentiert: Sprachen wie Slowenisch oder Thai könnten nur in Herne gelernt werden, auch gebe es hier Angebote im Sommer, beispielsweise einen Bildungsurlaubsangebot in Japanisch oder eine Auffrischung in Englisch, teilt die VHS Herne mit.

Schülern werde ein Spanisch- und Chinesisch-Ferienkurs angeboten. Die Broschüre veröffentliche nicht das gesamte Sprachenangebot einer VHS, sondern besondere „Bonbons“ aus dem Sprachkursangebot: „Insgesamt haben Herner so die Möglichkeit, aus mehr als 20 verschiedenen Fremdsprachen der Region auszuwählen“, teilt die VHS mit. In Herne werden 16 angeboten. Das gesamte VHS-Heft erscheint in Herne am 24. Januar.

Insbesondere Kurse in seltener nachgefragten und daher seltener unterrichteten Sprachen wie Arabisch oder Russisch – beides läuft auch für Neueinsteiger in Herne – hätten durch die zeitgleich in 13 beteiligten Städten publizierte Broschüre eine gute Chance, sich mit Teilnehmern zu füllen, heißt es von Seiten der VHS. Im Heft seien zudem Wochenendveranstaltungen, Bildungsurlaube, Kompaktkurse oder Einzelveranstaltungen wie fremdsprachliche Kochabende vertreten.

Zugewanderte bekommen Überblick über Sprachprüfungen

Laut VHS sei auch der Überblick über die Sprachprüfungen in Herne und ringsum für Zugewanderte hilfreich: Alle Termine der Einbürgerungstests und des Deutschtests für Zuwanderer sind abgedruckt. Für Prüfungsfragen steht Natella Schüpp unter 02323/163179 zur Verfügung. Die Anmeldung zu Deutsch-Prüfungen ist ab sofort möglich.

In einigen Kommunen beginnen Kurse bereits im Januar, daher gibt es diese Broschüre ab sofort in den beiden Häusern der VHS im Kulturzentrum und in der Wilhelmstraße in Wanne. Telefonische Auskünfte für Herne und die Region geben die zuständigen Programmbereichsleiterinnen Monika Remlinger 02323/163467 und Natella Schüpp für Englisch 02323/16 3179. Die Anmeldung für Herner Fremdsprachen-Kurse beginnt ab dem 27. Januar.