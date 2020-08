Viele Einsätze für die Herner Feuerwehr an nur einem Tag

Herne. Am Donnerstag ist die Herner Feuerwehr zu vielen Einsätzen ausgerückt. Unter anderem wurde ein bombenähnlichen Gegenstand gefunden.

Wie schon in den letzten Tagen war das Fahrtenaufkommen des Rettungsdienstes laut Feuerwehr auch am Donnerstag, 13. August, wieder überdurchschnittlich hoch. Im Zeitraum von 8 bis 21.30 Uhr wurden alleine 56 Einsätze abgearbeitet.

Vor allem die Kräfte des Brandschutzes kamen, nicht nur durch die sommerlichen Temperaturen, gehörig ins Schwitzen. Nach der Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage in einer Betreuungseinrichtung für Behinderte – ein Fehlalarm – am Nachmittag, kam es am Abend zu fünf Feuerwehreinsätzen in knapp einer Stunde, so die Feuerwehr.

Gegen 19.30 Uhr wurde bei Gleisbauarbeiten in Höhe der A 43 ein bombenähnlicher Gegenstand gefunden. Feuerwehr, Ordnungsamt und Vertreter der DB sondierten die Lage und zogen Experten des Kampfmittelräumdienstes hinzu, welche weitere Untersuchungen durchführen werden.

Brennender Container und angebranntes Essen

Um 19.45 Uhr wurde der Leitstelle Herne eine Rauchentwicklung im Bereich der Emscherstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte konnte trotz intensiver Suche kein Feuer finden, vermutlich kam es beim Entzünden eines Grills zu einer kurzzeitigen Rauchentwicklung.

Noch während dieses Einsatzes brannte an der Gerichtsstraße ein Container an einer Hauswand. Dieser konnte schnell mit einem Kleinlöschgerät bekämpft werden. Unmittelbar im Anschluss fuhren beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in den Emsring. Hier sollten sich zudem noch Personen in der Brandwohnung aufhalten. Die Einsatzkräfte fanden ein angebranntes Abendessen vor, welches für eine starke Rauchentwicklung sorgte. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Der installierte Rauchmelder und aufmerksame Nachbarn verhinderten hier schlimmeres. Die Berufsfeuerwehr wurde bei den Einsätzen von der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt.

