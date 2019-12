Was die Maskottchen auf dem Cranger Weihnachtszauber erleben

Stern, Kobold oder Tannenbaum? Wenn Mihriban in diesen Tagen vor ihrem „Kleiderschrank“ steht, muss sie ganz andere Entscheidungen treffen als an den restlichen Tagen im Jahr. Denn die 20-Jährige ist eine von elf Aushilfen, die als Maskottchen über den Cranger Weihnachtszauber laufen.

Heute hat sie sich für den goldenen Stern entschieden. Reden darf die Wanne-Eickelerin nicht, während sie tanzend und hüpfend über die Wege der Weihnachtskirmes läuft. „Sonst geht der Zauber für die Kinder verloren“, erzählt sie später, nachdem sie sich wieder umgezogen hat. Denn diese kommen in Scharen auf Mihriban und ihre beiden Kollegen, die heute in einem Kobold- und Lebkuchenmann-Kostüm stecken, zugelaufen. Der Lebkuchenmann schüttelt einem Jungen die Hand, während sich ein Mädchen an den Stern kuschelt. Ihre Mutter schießt breit grinsend ein Bild von der bunten Truppe.

Security auf dem Weihnachtszauber hält den Figuren den Rücken frei

Begleitet werden die drei Figuren von Roy. Er ist Sicherheitsmann auf dem Weihnachtszauber und läuft häufig mit den Maskottchen über den Rummel. „Das ist aber eher prophylaktisch“, sagt er, während er mit einigen Metern Abstand das Gewusel um die drei herum beobachtet. Vor allem an den Wochenenden würde es häufig sehr voll und unübersichtlich. Auch das Sichtfeld der Figuren ist stark begrenzt, zur Seite und nach hinten können sie nur sehr schlecht schauen. „Ich halte ihnen den Rücken frei und gebe ihnen ein Gefühl der Sicherheit“, sagt Roy.

Mit einigen Metern Abstand begleitet der Sicherheitsmann Roy (rechts) die Maskottchen auf dem Cranger Weihnachtszauber. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Auch wenn bisher noch nichts Erwähnenswertes passiert sei, sagt Weihnachtszauber-Veranstalter Dominik Hertrich. „Eskaliert ist es bisher nicht.“ Ab und zu komme es höchstens mal vor, dass Kinder an den Kostümen ziehen oder zu viele Menschen auf einmal ein Bild mit den Maskottchen machen wollen. „Je nachdem wie voll es ist, bleiben die Figuren auch mal nur hier vor der Bühne am Tannenbaum stehen - das entscheiden wir jedes Mal spontan“, so Hertrich.

Mindestens zwei Maskottchen laufen zusammen

Auf der Bühne finden montags und freitags zweimal am Tag Shows für die Kinder statt. Die Schauspieler gehören ebenfalls zum Team der Maskottchen, manche laufen auch mit. Findet keine Show auf der Bühne statt, spazieren die Figuren von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr stündlich über den Platz. Mindestens zwei Maskottchen laufen immer zusammen. Dabei haben die Aushilfen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen – von Studentin über Schauspieler bis Rentner – die Auswahl zwischen 20 Kostümen.

Mihriban, die an jedem Tag in der Woche in eines der Kostüme schlüpft, ist eigentlich Make-up-Artistin und hat „deswegen Kontakte in der Show-Branche.“ Dadurch sei ihr die Idee gekommen, auch mal selbst in ein Kostüm zu steigen. Da sie noch einen Nebenjob für die Winterzeit suchte, kam ihr dieses Angebot gelegen. Bedrohliche Situationen habe sie noch nie erlebt, „da wir uns immer auf das jeweilige Publikum einstellen.“ Mit einer betrunkenen Männergruppe gehe sie natürlich anders um als mit Kindern.

Lokales „Das Wunder in der Kaue“ Zweimal in der Woche findet auf der Bühne vor dem großen Tannenbaum das Theaterstück „Das Wunder in der Kaue“ statt. Der ehemalige Bergmann Heinz will in der Kaue das Licht ausmachen, als er dort ein hübsch weihnachtlich verpacktes Paket liegen sieht. Schon lange hat er einen Verdacht. Und da ist auch so ein komisches Geräusch, das er hier noch nie gehört hat. Und was ist da hinten in der Ecke? Ist das etwa ein Weihnachtswichtel? Gemeinsam mit den Besuchern des Cranger Weihnachtszaubers versucht er, das Rätsel zu lösen. Zu sehen ist das Stück montags und freitags um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr.

„Ich bin sehr froh, dabei zu sein“, sagt sie, nachdem sie im Wohnwagen hinter der Bühne wieder ihre normale Kleidung angezogen hat. „Es ist einfach ein superschönes Gefühl, die strahlenden Augen der Kinder zu sehen.“