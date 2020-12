WDR setzt „Dinner for Wan(ne)“ aus dem Herner Mondpalast ab

Herne. Schlimm genug, dass "Dinner for Wan(ne)" nicht im Mondpalast läuft dieses Jahr. Nun hat der WDR auch noch die Aufzeichnung abgesetzt.

Dinner-Cancelling beim WDR Köln: Seit 2007 sendet der WDR jedes Jahr zu Silvester „Dinner for Wan(ne)“, die erste Ruhrgebietsversion des legendären Geburtstagssketches mit Butler James und Miss Sophie. 2020 ist alles anders, der TV-Sender hat den kultigen Spaß kurzerhand abgesetzt, ohne den Mondpalast zu informieren.

Mondpalast-Fans sind sauer

Empörte Volkstheaterfans entdeckten die Änderung im TV-Programm und machten bei Prinzipal Christian Stratmann ihrem Ärger Luft. Was alle besonders erbost: Statt „Dinner for Wan(ne)“ läuft am Nachmittag vor dem englischen Original das rheinische Spaß-Pendant „Dinner op Kölsch“.

„Typisch WDR“, schimpft der Mondpalast-Prinzipal, der seit der Premiere von „Dinner for Wan(ne)“ vor 15 Jahren in diesem Jahr erstmals nicht als „Omma Soffie“ auf seiner Bühne stehen darf. Für ihn ist die sang- und klanglose Absetzung ein weiteres Beispiel dafür, dass der WDR auf dem Ruhrgebietsauge blind ist. Stratmann: „Beim WDR zählt nur, was aus Köln kommt oder in Köln spielt. Ob Bläck Föss, Stunksitzung, Silvester am oder Konzert im Kölner Dom – das darf alles am Silvestertag stattfinden, der Rest unseres Landes aber nicht.“