Weihnachtsmarkt in Herne: Riesen-Tannenbaum und Einkaufen

Der Weihnachtsmarkt in Herne öffnet mit seinem Riesen-Weihnachtsbaum bereits am 14. November. Eine Besonderheit ist die karitative Hütte.

Beim Weihnachtsmarkt in Herne ragt eine Konstruktion aus über 250 Tannenbäumen zehn Meter in die Höhe und bietet in gemütlicher Atmosphäre den Rahmen für eine Tasse Glühwein oder den Bummel mit Freunden.

Wann startet und endet der Herner Weihnachtsmarkt?

Der Weihnachtsmarkt auf dem Robert-Brauner-Platz und dem Boulevard Bahnhofstraße beginnt am Donnerstag, 14. November, und endet am Montag, 23. Dezember.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Montag bis Samstag hat der Herner Weihnachtsmarkt von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet, Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Am Totensonntag, 24. November, hat der Markt nur am Abend, von 18 bis 20 Uhr, geöffnet.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Besucher die mit dem Auto anreisen, verlassen die A43 am besten an der Ausfahrt Herne-Eickel oder am Kreuz Herne. Wer von der A42 anreist, kann auch in Herne-Baukau die Autobahn verlassen. Von dort aus dann über den Westring bzw. die Holsterhauser Straße Richtung Stadtmitte bzw. Bahnhof fahren.

Rund um die Bahnhofstraße gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten, sowohl überdacht in Parkhäusern als auch im Freien auf Parkplätzen.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Wer mit dem Zug anreist, erreicht in wenigen Minuten den Weihnachtsmarkt. Über die Bahnhofstraße erstreckt sich der Markt bis zum Robert-Brauner-Platz. Alternativ besteht die Möglichkeit, mit dem Bus oder der U-Bahn (U35) anzureisen.

Was kostet der Glühwein?

Auf dem Weihnachtsmarkt gilt kein einheitlicher Preis für Glühwein, erfahrungsgemäß kostet eine Tasse Glühwein aber circa 2,50 Euro.

Gibt es besondere Attraktionen?

Am 6. Dezember, also dem Nikolaustag, findet von 17 bis 22 Uhr der zwölfte Herner Sternenbummel statt. Die Besucher können über den regulären Ladenschluss hinaus durch rund 20 Geschäfte bummeln. Die Einzelhändler haben dabei für die Besucher kleine Aufmerksamkeiten und Überraschungen vorbereitet. Auf dem Weihnachtsmarkt, der zu diesem Anlass auch bis 22 Uhr geöffnet hat, kann der Abend dann gemütlich ausklingen. Außerdem bietet der Herner Weihnachtsmarkt an 15 Tagen Live-Musik von Bands, Duos und Chören sowie Unterhaltung für Kinder und Erwachsene.

Gibt es besondere Stände oder Fahrgeschäfte?

Seit neun Jahren sorgen eine bis zwei Karitative Hütten auf dem Weihnachtsmarkt in der Herner Innenstadt für Abwechslung und weihnachtliche Momente des Miteinanders. Lokale Vereine und Organisationen verkaufen selbst gemachten Weihnachtsschmuck, ausgefallene Plätzchen, Kalender und vieles mehr für wohltätige Zwecke. Rund 30 Vereine, Kindergärten, Verbände, Institutionen und karitative Einrichtungen haben sich im vergangenen Jahr mit einem eigenen Angebot daran beteiligt.

In der Handwerkshütte bieten drei Imker im Wechsel ihren Honig aus der Region, Bienenwachskerzen und verschiedene andere Erzeugnisse rund um die Biene an. Die Handwerkshütte wird ihrem Namen auch durch zwei weitere Anbieter gerecht, die sich ganz dem Basteln und der Textilgestaltung widmen.

Wie familienfreundlich ist der Weihnachtsmarkt?

Auf dem Boulevard Bahnhofstraße steht ein klassisches Kinderkarussell. Beim traditionellen Tannenbaumschmücken verschönern Kinder aus Herner Kindergärten und Kindertagesstätten die rund zwölf Meter hohe Tannenbaumkonstruktion auf dem Robert-Brauner-Platz – als kleines Dankeschön tritt Clown-Zauberer Liar auf.

Verteilt auf die Dauer des Weihnachtsmarktes zaubern der Nikolaus (6.12.), der Galoppierende Weihnachtsmann und das Krümelmonster aus der Sesamstraße (am 14. Dezember) ein großes Lächeln nicht nur in Kindergesichter. Viele Stände bieten kindergerechte Produkte wie Kinderpunsch und Kakao.

Wie viel Partypotenzial hat der Weihnachtsmarkt?

Gefeiert wird auf dem Herner Weihnachtsmarkt vor der Bühne auf dem Robert-Brauner-Platz und in den Ruhrpotthütten vor dem City Center. Beide Locations locken mit einem Musikprogramm, bei dem lokale Größen sich die Klinke in die Hand geben. Zum Warmwerden lockt am 16. November die Adventsparty, einer der Höhepunkte ist traditionell die Christmas-Party am 22. Dezember. Die beheizten Holzhütten bieten Platz zum Verweilen und lassen auch gesellige Weihnachtsfeiern oder kurzweilige Hüttenfeste zu.

