Die Herner Sparkasse ist in Herne und Wanne-Eickel mit zwölf Geschäftsstellen vertreten, außerdem hat sie vier Automatenstandorte ohne Personal.

Die „SB-Kasse“ ist im Juni 2019 im Rahmen eines Pilotprojekts in Eickel eingeführt worden – laut Sparkassensprecher Jörg Velling „völlig geräuschlos“, sprich: ohne Proteste.

Sodingen wird der zweite SB-Kassen-Standort. Dabei soll es nicht bleiben: Die Herner Sparkasse plane, nach und nach weitere Filialen mit dieser Technologie auszurüsten, so das Institut. „Derzeit wird geprüft, in welchen Geschäftsstellen und in welchem Zeitraum eine solche Umsetzung erfolgen kann“, so die Sparkasse.

SB-Kassen seien keine Besonderheit in Herne, heißt es. In anderen Städten seien sie sogar schon früher eingeführt worden

Weitere Geschäftsstellen sollen umgewandelt werden