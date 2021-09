Die Stadt Herne hat Grund zu der Annahme, dass sich am Lohofer Feld Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg befinden könnten. (Archivbild)

Blindgänger Weltkriegsbomben? In Herne droht große Evakuierungsaktion

Herne. Die Stadt Herne überprüft Orte am Lohofer Feld auf Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg. Möglicherweise muss am Sonntag evakuiert werden.

Die Stadt Herne lässt am derzeit mehrere Verdachtspunkte auf Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg untersuchen. In dem Bereich zwischen Hordeler Straße, Edmund-Weber-Straße und Magdeburger Straße wurden nach Angaben der Stadt bei ersten Untersuchungen auffällige Stellen entdeckt. Es könne sich um sogenannte Blindgänger oder um Metallteile handeln, die im Boden liegen, heißt es in einer Mitteilung. Ab Freitag, 17. September, sollen die Verdachtspunkte aufgegraben werden.

Erhärtet sich der Verdacht, dass im Boden Kampfmittel liegen, wird die Stadt diese am Sonntag, 19. September, räumen lassen. Anwohnerinnen und Anwohner müssen dann ab 10 Uhr ihre Häuser verlassen. Der informiert schon einige Tage vorher die Bürgerinnen und Bürger im betroffenen Bereich mit Zetteln. Am Sonntag werden die Mitarbeitenden des KOD noch einmal von Haus zu Haus gehen. Wer sein Haus nicht selbstständig verlassen kann, kann unter 02323/ 16 93 20 Hilfe anfordern.

Stadt Herne appelliert: Bürger sollen schon jetzt überlegen, wo sie bleiben können

Polizei, Feuerwehr und die Stadt Herne sperren anschließend den Gefahrenbereich ab. Dieser darf erst wieder betreten werden, wenn die Kampfmittel geräumt sind. Bis dahin werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich an einem anderen Ort aufzuhalten. Die Stadt Herne appelliert an die Betroffenen, sich schon vorher zu überlegen, wo sie die Zeit zwischen 10 Uhr und mindestens 16 Uhr verbringen möchten.

Wer keine andere Möglichkeit hat, kann laut Stadt in die Sporthalle Im Sportpark 20 kommen. Da aufgrund der Pandemie Abstände eingehalten werden müssen, ist die Personenzahl dort jedoch begrenzt. Wer sich in der Sporthalle aufhalten möchte, wird gebeten, eine Impfung, Genesung oder einen aktuellen negativen Covid-19-Test nachzuweisen.

Herne: Auch das Evangelische Krankenhaus Eickel muss evakuiert werden

Mit diesem Nachweis ist es möglich, sich in der Sporthalle frei zu bewegen. Wer keinen Nachweis vorlegt, muss eine medizinische Maske tragen und sich in einem separaten Raum aufhalten. Vor der Sporthalle werden angeboten. Wer keinen aktuellen Testnachweis hat, kann sich vor Betreten der Sporthalle testen lassen. Wenn die Gebäude wieder freigegeben sind, wird die Stadt über die städtische Internetseite, den städtischen Facebook-Kanal, die lokalen Medien und die Warn-App NINA informieren.

Da auch das Evangelische Krankenhaus Eickel im Evakuierungsbereich liegt, wird es ab Samstag, 18. September, geräumt, falls tatsächlich Kampfmittel gefunden werden. Vor allem an diesem Tag, aber auch am Montag, 20. September, kann es vor dem Krankenhaus zu Verkehrsbehinderungen kommen. An diesen Tagen werden dort viele Krankentransporte stattfinden, teilt die Stadt mit.

