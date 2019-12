Wenn der Himmel vor Weihnachten einen Notruf erhält

Das Stück „Engel für dich“ der Jugendkunstschule hat am Samstag Premiere gefeiert. Dabei geht es in dem Stück um mehr als nur Weihnachten.

Weihnachten ist eine besinnliche Zeit, in der man sich Zeit für die Familie nimmt. Doch nicht überall ist das möglich. Und nicht jeder mag die Adventszeit. Oft sind die Menschen gestresst. So auch die Schwestern Charlotte und Hanna. Die Kulisse in der Aula der Realschule Crange zeigt ein Wohnzimmer in Wanne-Eickel - mit Sofa und zwei Weihnachtsbäumen. Während Hanna Weihnachten liebt und den Baum schmückt, sitzt Charlotte auf dem Sofa und spielt mit ihrem Handy. Die Schwestern geraten in Streit.

Doch dieser bleibt im Himmel nicht unbemerkt. Engel Karmia erhält einen Notruf von der Erde, bei dem sie ratlos ist. Doch Glöckchen, der Engel ohne Flügel und Stimme, merkt schnell, dass zwischen ihr und Charlotte eine Verbindung besteht. So nimmt die Geschichte über den Glauben an Weihnachten, Stress, Streit und einen Engels-Chor seinen Lauf.

Die Kinder haben sich bei der Entwicklung des Stücks mit eigenen Ideen eingebracht. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Kinder haben sich mit eigenen Idee eingebracht

Die Schülerinnen der Jugendkunstschule haben sich bei der Entwicklung des Stücks mit eingebracht. „,Wir wollen eine Geschichte mit Engeln, Elfen und Einhörnern zu Weihnachten’ haben die Kinder zu mir gesagt“, erinnert sich Simone Görtz an die ersten Ideen zum Thema „Weihnachten“ der Theater AG. Das sei nicht leicht gewesen, denn die Schauspielerin und Honorarkraft der Jugendkunstschule hat das Stück selbst geschrieben. Außerdem hätten sich die Kursteilnehmer ein großes Stück gewünscht. „Die Kinder haben sich auch mit ihren eigenen Ideen eingebracht“, sagt Görtz weiter. Zum Schluss sei es ein Stück geworden, mit dem sich alle wohlfühlen.

Die Proben für das Stück haben etwa eineinhalb Jahre gedauert. „Dabei haben wir an Ausdruck und der Entwicklung der Charaktere gearbeitet“, so die kreative Leiterin. Außerdem sei es nicht einfach gewesen, die passende Besetzung für die einzelnen Rollen zu finden. „Ein Elf bewegt sich anders, als ein Engel. Und diese Unterschiede haben wir herausgearbeitet.“ Auch die Eltern vieler Schüler haben mitgeholfen. Diese haben die Requisiten und das Bühnenbild nach den Wünschen der Darsteller und Leiterin gestaltet. „Ohne die Helfer hinter Bühne ging es nicht“, sagt Görtz.

Die Liebe zum Detail haben auch die rund 120 Zuschauer im Saal bemerkt und mit Applaus belohnt, als der letzte Vorhang gefallen ist.

Die nächste öffentliche Aufführung in der Aula der Realschule Crange, Semlerstraße, findet am Donnerstag, 19. Dezember, um 16 Uhr statt. Karten gibt es in Jugendkunstschule und an der Tageskasse.