Wettbewerb: Hat Herne das schönste Rathaus in NRW?

Über 100 Jahre alt ist das Rathaus in Herne. Die Stadt beteiligt sich mit dem Gebäude am Wettbewerb „Wo steht das schönste Rathaus?“

Herne. Welche Stadt hat das schönste Rathaus in NRW? Das Land will das wissen und hat einen Wettbewerb ausgerufen. Herne beteiligt sich – und zwar so.

Das Herner Rathaus gibt es seit über 100 Jahren. Ist es das schönste im Land? Die Stadtverwaltung will es wissen: Sie präsentiert ein Video, in dem Oberbürgermeister Frank Dudda das Gebäude zeigt – für den Wettbewerb „Wo steht das schönste Rathaus?“.

Diesen Wettbewerb hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW ausgeschrieben. Und Herne will gewinnen: OB Dudda öffnet in dem städtischen Video die Türen und führt die Zuschauer durch den Klinkerbau. „Das Rathaus erzählt von der Geschichte der Stadt und von der Geschichte des Bergbaus, dem Wandel und dem Wunsch nach Revitalisierung. Wir leben unser Rathaus, hier kann man sich trauen lassen und es wird mit der Politik diskutiert – oder an Markttagen einfach nur mal geredet“, so das Stadtoberhaupt über seinen Dienstsitz, der seit 1985 offiziell ein Denkmal ist.

Über 70 Vorschläge wurden abgegeben

Über 70 Vorschläge seien in den sozialen Medien unter dem Hashtag #schönstesrathausinnrw abgegeben worden, so die Stadt. Diese würden bis Ende Februar auf den Kanälen des Ministeriums in den sozialen Medien vorgestellt. Wie die Stadt mitteilt, können Interessierte das Herner Video (aber auch die anderen Wettbewerbsbeiträge) auf verschiedenen Kanälen ansehen: Auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram.

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen sagt zur Aktion: „Rathäuser sind die Heimat der Demokratie vor Ort. Sie sind die wichtigsten Zentren der Demokratie in unseren Städten und Gemeinden. Mit unserer Aktion wollen wir sie in den Mittelpunkt rücken.“

Ab Ende Februar 2020 könnten Bürger auf der Internetseite des Ministeriums abstimmen, welches Rathaus den Titel „Schönstes Rathaus“ verdient hat. Über den genauen Zeitpunkt werde kurz vorher informiert. Das Gewinner-Rathaus wird laut Stadt am Samstag, 28. März, auf dem Heimat-Kongress des Ministeriums von Ministerin Ina Scharrenbach ausgezeichnet.