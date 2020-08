Unbekannte brachen in Herne in eine Pizzeria ein.

Blaulicht Zeugen gesucht: Unbekannte brechen in Pizzeria in Herne ein

Herne. Offenbar zwei Männer sind in der Nacht in eine Pizzeria in Herne eingebrochen. Dann flüchteten sie Richtung Gysenberg. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte gegen 4.15 Uhr in Herne-Sodingen in eine Pizzeria eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei bislang Unbekannte an dem Einbruch in das Restaurant an der Mühlhauser Straße 7 beteiligt.

Zur Beute liegen derzeit keine Informationen vor, heißt es weiter. Die Täter waren offenbar Männer, die anschließend in Richtung Gysenberg flüchteten. Das Kriminalkommissariat bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.