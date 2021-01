Zeugen nach Einbruch in Herner Schmuckgeschäft gesucht

Herne. Ein unbekannter Täter ist am Neujahrstag in ein Schmuckgeschäft in der Herner Innenstadt eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein noch unbekannter Täter ist am Neujahrstag, um 6.35 Uhr, in das Schmuckgeschäft Arzum Juwelier an der Bahnhofstraße 72 in der Herner Innenstadt eingebrochen und hat Schmuck entwendet, teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte flüchtete nach Zeugenangaben zu Fuß in Richtung Fußgängerzone und bog in einen Fußweg zur Von-der-Heydt-Straße ab.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

