Zur Person: Britta Weber

Britta Weber ist 35 Jahre alt und lebt mit ihrem Lebensgefährten im Rhein-Sieg-Kreis. Ihr vorheriger Dienstsitz war in Brüssel.

Im Jurastudium hat sie nebenbei in der Paketsortierung im UPS Air Hub am Köln-Bonner Flughafen gearbeitet und so viel Spaß daran gefunden, dass sie die Übernahme des elterlichen Betriebs ausschlug und bei UPS blieb.