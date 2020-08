Zwei Einsätze für Herner Feuerwehr: Flächenbrand gelöscht

Herne. Die Feuerwehr Herne ist am Samstag zu zwei Einsätzen ausgerückt. Unter anderem brannten Büsche und Bäume auf einer Fläche von 100 Quadratmetern.

Der Herner Feuerwehr ist am Samstag, 8. August, zu zwei Einsätzen in Herne und Wanne-Eickel ausgerückt. Um 15.07 Uhr wurde der Leitstelle ein Flächenbrand am Grenzweg gemeldet.

Schon bei der Anfahrt zeigte eine größere Rauchwolke den Weg zur Einsatzstelle, teilt die Feuerwehr mit. Es brannten eine Grünfläche und mehrere Büsche sowie kleinere Bäume auf einer Fläche von 100 Quadratmetern. Der Brand drohte sich auf zwei Gartenlauben auszudehnen. Unmittelbar angrenzend lag eine Bahnstrecke der Deutschen Bahn, die während der Löscharbeiten gesperrt werden musste. Ein Übergreifen des Brandes konnte verhindert werden. Insgesamt waren vor Ort etwa 40 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Noch während die Löscharbeiten am Grenzweg liefen, wurde um 15.49 Uhr die Leitstelle über einen ausgelösten Heimrauchmelder auf der Robert-Koch-Straße informiert. Schon im Hausflur nahmen die Einsatzkräfte Brandgeruch wahr, so die Feuerwehr. In der Wohnung wurde angebranntes Essen in einem Topf vorgefunden, es war keine Person anwesend. Die Wohnung wurde gelüftet und der Topf vom Herd genommen. Im Einsatz waren insgesamt etwa 16 Einsatzkräfte.

