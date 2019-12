Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Überfälle in zehn Jahren

Die Sparkasse-Geschäftsstellen seien in den vergangenen zehn Jahren zweimal überfallen worden, so Sprecher Jörg Velling auf Anfrage. 2011 gab es einen Überall in Wanne-Nord, 2012 in Röhlinghausen.

Da in der jüngeren Vergangenheit Überfälle auch auf umliegende Sparkassen verübt worden seien, sei „das grundsätzliche Überfallrisiko keineswegs zu vernachlässigen.

Im Rahmen der Prävention sei die Sparkasse gehalten, das Kassensystem regelmäßig zu prüfen und die Sicherheitsvorkehrungen anzupassen. Mit der Einführung der SB-Kasse mache die Sparkasse die Geschäftsstellen noch einmal „deutlich unattraktiver für Überfälle“.