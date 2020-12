107 Neuinfektionen seit Dienstag

Iserlohn Der Märkische Kreis hat am Mittag die neuesten Zahlen zu Corona veröffentlicht.

Märkischer Kreis. Beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises sind seit Dienstag 107 weitere positive Coronan-Nachweise eingegangen. Laut Mitteilung des Kreises konnten 45 Personen als nicht mehr ansteckend aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden. Es wurden zwei Todesfälle gemeldet.

Aktuell tragen im Märkischen Kreis 887 Einwohner den Coronavirus in sich und sind potentiell ansteckend. Mit ihnen stehen 1617 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Die 107 Neuinfektionen, die das Gesundheitsamt seit Dienstag verzeichnet, verteilen wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Iserlohn (+17), Hemer (+16), Altena (+5), Balve, (+2), Halver (+1), Herscheid (+3), Kierspe (+2), Lüdenscheid (+14), Meinerzhagen (+10), Menden (+18), Nachrodt-Wiblingwerde (+3), Neuenrade (+4), Plettenberg (+5), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+6). 45 Männer und Frauen konnten als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden.

Zwei weitere Todesfälle sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Am 25. Dezember ist ein 82-jähriger Bewohner einer Senioreneinrichtung in Meinerzhagen verstorben. Bereits am 23. Dezember ist eine 92-jährige Bewohnerin einer Senioreneinrichtung in Altena der Erkrankung erlegen. Beide befanden sich in stationärer Behandlung.

Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises hat am Mittwoch insgesamt 50 Coronaabstriche vorgenommen, davon zwölf an der Teststation in Lüdenscheid, zwölf an der Teststation in Iserlohn sowie 26 mobil. Derzeit werden 155 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 32 intensivmedizinisch.

Seit Beginn der Pandemie im Februar haben sich insgesamt 7.827 Einwohner des Märkischen Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. 6.819 Märker haben die Krankheit bereits überwunden. 121 Personen sind an oder mit COVID19 verstorben. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Iserlohn: 226 Infizierte, 1.617 Gesundete, 401 Kontaktpersonen und 23 Tote

Hemer: 83 Infizierte, 552 Gesundete, 134 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Altena: 63 Infizierte, 287 Gesundete, 64 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Balve: 21 Infizierte, 118 Gesundete und 46 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 9 Infizierte, 305 Gesundete, 22 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Herscheid: 8 Infizierte, 52 Gesundete und 7 Kontaktpersonen

• Kierspe: 28 Infizierte, 344 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Lüdenscheid: 127 Infizierte, 1.127 Gesundete, 306 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Meinerzhagen: 72 Infizierte, 474 Gesundete, 157 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Menden: 114 Infizierte, 738 Gesundete, 211 Kontaktpersonen und 23 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 9 Infizierte, 140 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Neuenrade: 24 Infizierte, 250 Gesundete und 47 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Plettenberg: 36 Infizierte, 330 Gesundete, 77 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Schalksmühle: 28 Infizierte, 129 Gesundete, 47 Kontaktpersonen und 3 Tote

Werdohl: 39 Infizierte, 356 Gesundete, 51 Kontaktpersonen und 16 Tote.