15-jähriger Iserlohner beschimpft und bedroht Polizisten

Die Polizei überwältigte am Montagabend einen 15-jährigen Iserlohner, der ausgerastet war und Beamte übel beschimpfte und bedrohte.

Kalthof Ein vermisst gemeldeter 15-Jähriger wurde in Iserlohn von der Polizei aufgegriffen - dann rastete er aus.

Polizeibeamte haben am Montagabend, 19.40 Uhr, einen 15-Jährigen am Bahnhof Kalthof aufgegriffen. Der Iserlohner war laut Polizeibericht von Angehörigen vermisst gemeldet worden. Der Jugendliche verweigerte jede Kooperation und beleidigte das Streifenteam als "Hurensöhne" und "scheiß Bullen". Auf der Fahrt zur Wache bezeichnete er eine Beamtin als "Nutte, die demnächst anschaffen geht" und drohte, ihr ein Messer in den Rücken zu stechen.

Auf der Wache schlug und trat er gezielt nach Polizisten und wurde daraufhin überwältigt und gefesselt. Schließlich übergaben ihn die Beamten - ohne Zeichen von Reue oder Einsicht, wie die Polizei anmerkt - in die Obhut seiner Mutter übergeben. Gegen den 15-Jährigen wird jetzt ermittelt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.