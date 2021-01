15 neue Infektionen in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis Bevor am Samstag um 14 Uhr der Strom im Kreishaus abgeschaltet wurde, wurden kreisweit 53 Neuinfektionen registriert.

840 Männer und Frauen im Märkischen Kreis sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Derzeit stehen auch 1072 Kontaktpersonen unter Quarantäne.

Am Sonntag standen aufgrund der Wartungsarbeiten die Telefonanlage und das Computernetzwerk der Kreisverwaltung still. Daher wurden keine neuen Infektionszahlen an das Landesgesundheitszentrum (LZG) und das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet. Das RKI hat am Montag für den Märkischen Kreis eine Sieben-Tages-Inzidenz von 148 pro 100.000 Einwohner angegeben,

Die 53 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Iserlohn (+15), Altena (+3), Balve (2), Hemer (+3), Herscheid (+1), Lüdenscheid (+8), Meinerzhagen (+3), Menden (+1), Plettenberg (+10), Schalksmühle (+5) und Werdohl (+2). Insgesamt stehen damit aktuell 840 Märker mit positiven Corona-Nachweis und 1072 Kontaktpersonen unter Quarantäne.

Der Märkische Kreis weist zudem darauf hin, dass ein positiver Schnelltest durch einen PCR-Test bestätigt werden muss. PCR-Tests dienen dem direkten Erregernachweis und gelten als sicherer als ein Schnelltest. Die Proben werden in Laboren analysiert. Die Labore sind verpflichtet, dem Gesundheitsamt positive Corona-Nachweise anzuzeigen. Erst dann kann das Gesundheitsamt eine Ordnungsverfügung zur Quarantäne als schriftlichen Nachweis verhängen.

Die Gesundheitsdienste hatten für Montag 54 Corona-Testungen geplant, davon drei an der Teststation in Iserlohn und vier in Lüdenscheid sowie 47 mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 126 Covid-19 Patienten behandelt, davon 29 intensivmedizinisch. 23 Personen werden beatmet.

Laut der Statistik haben sich seit Beginn der Pandemie im Februar 8696 Einwohner mit dem Virus infiziert. 7708 Personen haben Corona bereits überwunden. 148 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung verstorben.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 28 Infizierte, 343 Gesundete, 27 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Balve: 14 Infizierte, 138 Gesundete und 22 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 17 Infizierte, 321 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 62 Infizierte, 626 Gesundete, 86 Kontaktpersonen und 13 Tote

• Herscheid: 11 Infizierte, 61 Gesundete und 8 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 193 Infizierte, 1.836 Gesundete, 220 Kontaktpersonen und 27 Tote

• Kierspe: 27 Infizierte, 374 Gesundete, 39 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Lüdenscheid: 136 Infizierte, 1.262 Gesundete, 157 Kontaktpersonen und 21 Tote

• Meinerzhagen: 61 Infizierte, 556 Gesundete, 99 Kontaktpersonen und 13 Tote

• Menden: 104 Infizierte, 835 Gesundete, 150 Kontaktpersonen und 25 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 8 Infizierte, 146 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Neuenrade: 19 Infizierte, 279 Gesundete und 25 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Plettenberg: 76 Infizierte, 367 Gesundete, 99 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Schalksmühle: 21 Infizierte, 168 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Werdohl: 63 Infizierte, 396 Gesundete, 66 Kontaktpersonen und 16 Tote

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.