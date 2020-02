Iserlohn. 43 britische Staatsangehörige haben zwischen 2017 und 2019 in Iserlohn ihre Einbürgerungsurkunden erhalten.

254 Deutsch-Briten in Iserlohn

Die langwierige Hängepartie zum EU-Austritt des Vereinigten Königreichs hat Spuren hinterlassen. Wie Christine Schulte-Hofmann, Sprecherin der Stadt Iserlohn, auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, erhielten 43 britische Staatsangehörige in den Jahren zwischen 2017 und 2019 auf Antrag ihre Einbürgerungsurkunden. „Diese wurden unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit eingebürgert, so dass vermutlich alle Betroffenen sowohl die britische als auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen“, so Christine Schulte-Hofmann. Aktuell sind laut Auskunft des Meldeamtes 254 Doppelstaatler (deutsch und britisch) in der Waldstadt gemeldet.

Übergangsregelung biszum Ende dieses Jahres

Auf die Frage, ob Iserlohner in Großbritannien um ihre Aufenthaltsgenehmigung bangen müssen, wurde von der Stadtverwaltung an die Deutsche Botschaft verwiesen, da in Iserlohn keine Daten dazu vorliegen. Allgemein sieht es so aus, dass bis zum 31. Dezember 2020 niemand um seine Aufenthaltsgenehmigung in England bangen muss. Bis dahin besteht eine Übergangsregelung, das heißt, die Freizügigkeit gilt weiter wie bisher.

Die britische Regierung hat infolge des Brexits konkrete Handlungsempfehlungen ausgegeben, wie zukünftig zu verfahren ist. Auf einer hierzu eingerichteten Internetseite können entsprechende Hinweise heruntergeladen werden.

www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families