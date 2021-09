Bei einem Unfall auf der Schälkstraße in Iserlohn hat ein 31-Jähriger tödliche Verletzungen erlitten. Er war mit seinem Audi von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Gegen Baum geprallt 31-jähriger Autofahrer stirbt bei Alleinunfall in Iserlohn

Iserlohn. Im Krankenhaus erlag ein Autofahrer seinen Verletzungen. 31-Jähriger war mit seinem Audi von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Nach einem Unfall in Iserlohn ist ein 31-Jähriger gestorben. Der Mann war nach Polizeiangaben am Dienstagabend gegen 23 Uhr auf der Schälkstraße in Richtung Kalthof nach rechts von der Straße abgekommen. Mit seinem Audi A4 prallte der Iserlohner gegen einen Baum.

Laut Polizei war er bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr ansprechbar und musste durch die Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Ein Rettungswagen brachte ihn noch in ein Krankenhaus. Dort ist er dann kurz darauf seinen Verletzungen erlegen.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Pkw wurde sichergestellt. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

