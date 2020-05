34 Kilometer Kanäle werden untersucht

Iserlohn. Betroffen ist das östliche Stadtgebiet

Im Rahmen jährlich anstehender Reinigungs- und Inspektionsarbeiten werden aktuell rund 34 Kilometer des städtischen Kanalnetzes im östlichen Stadtgebiet Iserlohns gereinigt und anschließend mit einer TV-Kamera untersucht. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Firma Nehlsen AWG aus Wilhelmshaven.

Betroffen sind folgende Straßen: Aloys-Rüberg-Straße, Am Hilborn, Am Hochbehälter, Am Linneborn, Am Löbbeckenkopf, An der Landwehr, Annastraße, Arnsberger Straße, Auf den Eichen, Auf dem Kämpchen, Auf dem Winkel, Auf der Aeumes, Bädekerstraße, Barbarossastraße, Bäumerstraße, Bömbergring, Bonstedtstraße, Brausestraße, Bredenbrucher Weg, Calvinstraße, Corunna Straße, Danziger Straße, Elisabethstraße, Engelbertstraße, Fohlenkamp, Freiligrathstraße, Friedrichstraße, Georgstraße, Gildemeisterstraße, Grafenstraße, Gürtlerstraße, Händelstraße, Hansaallee, Hansbergstraße, Heinrichs-allee, Hilbornstraße, Hofstraße, Im Lau, Im Wiesengrund, In der Bredde, Kantstraße, Karnacksweg, Kriemhildenstraße, Langewieschestraße, Lewin-Salomon-Straße, Lünkerhohl, Maler-Vogt-Weg, Mendener Straße, Mozartstraße, Müllensiefenstraße, Niddastraße, Osemundstraße, Osterholdweg, Oststraße, Overhoffstraße, Parkstraße, Pestalozzistraße, Prinzenstraße, Pütterstraße, Reidemeisterstraße, Robert-Koch-Straße, Schleddenhofer Weg, Schlesische Straße, Schulstraße, Seidenstraße, Siebrechtsweg, Siegfriedstraße, Soenneckenstraße, Sophie-Scholl-Straße, Sundernallee, Teichstraße, Teutoburger Straße, Trift, Türleystraße, Waldemeistraße, Westfalenstraße, Wilhelm-Wessel-Straße, Zeppelinstraße, Zollernstraße.

Maßnahme wirdbis September dauern

Die zu untersuchenden Kanäle und Schächte liegen größtenteils im öffentlichen Verkehrsraum. Sollten sich jedoch städtische Schächte auf privaten Grundstücken befinden, wird es erforderlich sein, dass Mitarbeiter der Firma Nehlsen AWG diese Grundstücke betreten müssen. Die Stadt Iserlohn bittet die betroffenen Anwohner daher, den Zugang zu den Schächten sicherzustellen. Untersucht werden nur die öffentlichen Schächte, nicht die Kontrollöffnungen der privaten Hausanschlüsse. Im Zuge der Arbeiten kann es zu kurzzeitigen Behinderungen und Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und Kanalbetrieb kommen. Dafür bittet die Stadt Iserlohn um Verständnis. Die Untersuchungen sollen bis Ende September beendet sein. Begonnen wird im Gewerbegebiet Calle. Im Iserlohner Rathaus steht Sascha Paul bei der Abteilung Stadtentwässerung, 02371 / 217-2730, E-Mail: Sascha.Paul@iserlohn.de für weitere Informationen und Fragen zur Verfügung.