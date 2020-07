4548 Iserlohner im Juli ohne Arbeitsstelle

Iserlohn. Mehr Arbeitslose im Vergleich zum Vorjahr

Am aktuellen Arbeitsmarkt im Juli macht sich neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie auch das saisonale Muster – endende befristete Verträge sowie Ende vieler Ausbildungsverhältnisse – bemerkbar. Die Zahl der Arbeitslosen in Iserlohn ist daher im Juli gestiegen. 4548 Personen waren ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind dies 101 Personen oder 2,3 Prozent mehr. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen damit um 940 Personen. Damals waren 3608 Iserlohner ohne Job. Somit liegt die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr bei 26,1 Prozent. Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 1917 Frauen und 2631 Männer. 1418 Ausländer sind ohne Arbeit. 451 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 1035 Arbeitslose 55 Jahre und älter. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Juli 9,2 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 7,3 Prozent.