Iserlohn. Statt sich um die angefahrene Seniorin zu kümmern, suchte der unbekannte Verursacher das Weite.

81-Jährige am Stadtbahnhof angefahren, Verursacher flüchtet

Eine 81-jährige Frau aus Lüdenscheid ist am Montag am Stadtbahnhof angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfallfahrer flüchtete. Gegen 17 Uhr wollte die Seniorin den Zebrastreifen in Richtung Poth überqueren, wurde dabei aber von dem Fahrer oder der Fahrerin eines weißen SUV übersehen. Anstatt sich um die Frau zu kümmern, die aufgrund ihrer Verletzung stationär in einem Hagener Krankenhaus behandelt werden muss, fuhr der SUV-Fahrer weiter in Richtung Kreisverkehr und Hugo-Fuchs-Allee. Hinweise nimmt die Polizei unter 02371/917-0 entgegen.