Ab diesem Wochenende hat Iserlohn einen „Treffe anne Ruhr“

Mit Timo Reineke (re.) hat Timo Buhrmester in den vergangenen Tagen auf seinem Hof an der Rheinener Straße den Wohnwagen umgebaut, der heute erstmals unten am Radweg als „Treffe anne Ruhr“ öffnen wird.

Rheinen/Hennen. Die als „Pullendreher“ bekannten Timo Buhrmester und Timo Reineke bieten einen „Rast- und Servicepoint“ am Ruhrtalradweg.

Familien, Radfahrer, Spazier- und Gassigänger auf dem Ruhrtalradweg können sich freuen: Ab diesem Wochenende gibt es mit „Treffe anne Ruhr“ unweit der Baarbach-Mündung an der Ecke Ohler Weg/Ruhrweg einen „Rast- und Servicepoint“.

Neben Werkzeug für die Do-it-yourself-Rad-Reparatur und Wasser für Hunde – beides kostenlos – werden Picknickdecken gegen Pfand verliehen sowie Ersatzteile und Hundeleckerlis und vor allem kühle Getränke und Kaffee verkauft. Zur Eröffnung am Samstag um 15 Uhr, die aber nur stattfindet, wenn es nicht gewittert, gibt es zudem Bratwürstchen und Waffeln. „Ob und was wir dauerhaft an Essen anbieten, hängt dann unter anderem von der Nachfrage ab“, erklärt Timo Reineke, der zusammen mit seinem „Pullendreher“-Kompagnon Timo Buhrmester erstmals vor etwa drei Jahren die Idee zu einem solchen Angebot hatte.

Offene Garage war oft der Anlaufpunkt bei Pannen

Denn immer wieder hätten vorbeikommende Radfahrer bei ihnen zuhause angehalten: „Die haben die offene Garage und mich beim Schrauben gesehen“, erzählt Buhrmester, der Handwerker unter den beiden Freunden, der seit 2014 an der Rheinener Straße zu Hause ist. Und natürlich hat der 53-jährige Licht- und Werbetechniker, der als Betriebsleiter bei einer Kamener Werbemontagefirma arbeitet, immer gerne mit Werkzeug ausgeholfen. Auch bei Reineke, der seine Brötchen als Angestellter im Öffentlichen Dienst verdient, sonst für den kaufmännischen Teil der nebenberuflichen „Pullendreher“-Flaschenhalter-Produktion zuständig ist und mit seiner Familie seit 2016 ein paar Häuser weiter neben dem Gut Rheinen wohnt, wurde immer mal wieder Pannenhilfe angefragt.

Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Verantwortung und regionale Produkte sind ihnen wichtig

Zunächst wollten sie die im Rahmen eines Kiosks anbieten, denn auch ein solcher fehlt ja in Rheinen. Doch wäre dann von den potenziellen Kunden wohl ein noch weit größeres Angebot erwartet worden, das man aber ja so als Hobby nebenbei gar nicht anbieten könne – und auch gar nicht wolle. Denn wie schon bei ihrer 2018 gestarteten „Pullendreher“-Firma ist den beiden Timos die Unternehmensphilosophie ganz wichtig, und so basiert auch „Treffe anne Ruhr“ bzw. ihre dahinter stehende Firma „Fairdrahten“ auf den Säulen Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Verantwortung und regionale Produktion. „Wir haben unsere Partner bewusst nach bestimmten Kriterien ausgewählt“, erklärt der 34-jährige Timo Reineke. „Hervorragende Qualität, natürlicher Ursprung, soziales Engagement und regionale Herkunft sind nur ein paar der für uns sehr wichtigen Faktoren.“

So kommen der „Ma:tea“ und der „Ai:tea“, grüner und zudem weißer Tee, mit dem sich auch Kinder erfrischen könnten, aus Dortmund. Der alteingesessene Schwerter Getränkehändler Althoff sorgt zudem für die Belieferung mit Mineralwasser der Organisation „Viva con Agua“, die sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle Menschen einsetzt, und mit „Hermann Kola“ bzw. „Brause“ aus Hamm. Auf die noch etwas weiter entfernt liegende Pott’s Brauerei in Oelde haben sie indessen zurückgegriffen, da sie alkoholfreies Bier bietet. Denn Promille gibt es nicht bei „Treffe anne Ruhr“: „Unser Angebot ist vor allem für Familien und Radfahrer gedacht“, betonen Reineke und Buhrmester den Charakter.

Vierte „Recup“-Station in Iserlohn

Ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit steht auch der angebotene Kaffee: „Plastic2Beans“ aus Köln fördert im Gegenzug für fair gehandelten Kaffee das Kunststoffrecycling in Äthiopien über einen Wissens- und Technologietransfers. Und stolz sind die „Fairdrahter“ das sie als vierter lokaler Partner das Heißgetränk im „Recup“-Pfandbecher anbieten, der bislang ansonsten bei einer Shell- und einer Aral-Tankstelle in Iserlohn und der Bäckerei Ashauer getauscht werden kann.

Erst einmal bis Oktober wird „Treffe anne Ruhr“ jeden Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein, und zwar nur bei trockenem Wetter. An einem großen, roten, mit Helium gefüllten Luftballon soll künftig schon von weitem erkennbar sein, ob der umgebaute Wohnwagen an seinem Platz steht und zur Rast einlädt.

So läuft das Rast- und Service-Angebot an der Ecke Ruhrweg/Ohler Weg

Bei „Treffe anne Ruhr“ bekommt man das Werkzeug für die eigenständige Reparatur seines Rades kostenlos geliehen, ebenso wie Herrchen und Frauchen natürlich das Wasser für ihren Hund.

Die Ausgabe erfolgt unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung, ebenso wie der Verkauf von kalten und warmen Getränken, Fahrrad-Ersatzteilen, Hundeleckerlis (und bald auch Hundeeis) und heute ausnahmsweise zur Eröffnung Waffeln und Würstchen zu fairen Preisen.

Abgesehen vom möglichst passend mitzubringenden Pfand für die Picknickdecken (5 Euro für die Zwei-, 10 Euro für die Vier-Personen-Decke) wird deswegen auch EC-Karten-Zahlung, auch als Handy-Zahlung (Apple Pay etc.), bevorzugt.